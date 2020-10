Alejandra Rubio vuelve a ‘La isla de las tentaciones’ y lo hace para criticar a Tom Brusse

Alejandra Rubio está demostrando que es más que la hija de Terelu Campos. Ha sabido encontrar su hueco en televisión y está sabiendo tomar el testigo de su abuela, su madre y su tía, como colaboradora de Mediaset. El pasado enero se estrenó como colaboradora en los debates de La isla de las tentaciones. En esta segunda temporada, que se está emitiendo ahora, han vuelto a contar con ella.

Se nota que estos meses en los platós le han ayudado a ganar seguridad en sí misma y es más contundente con sus comentarios. Ya se ha posicionado respecto a lo que está ocurriendo en el programa. Ha sido especialmente crítica con Tom Brusse. No comparte su actuación en el Caribe y lo ha dejado claro: “Para que alguien me quiera así mejor que no me quiera”.

Tom Brusse entró en el programa diciendo que iba a poner su relación con Melyssa, especialmente, para corregir los celos de su novia. Se han convertido en una de las parejas protagonistas después de que ella se escapara de la casa para ir a buscarle y ponerle de vuelta y media. Su reacción ha sido la menos madura, liarse en la casa con una de las tentadoras.

Todavía tenemos que ver la reacción de Melyssa cuando vea las últimas imágenes de su novio ya totalmente entregado a una nueva chica, pero la cosa se va a poner muy tensa. Y no sólo Alejandra ha criticado los cuernos que Tom le ha puesto a su chica. En general, todos condenan su comportamiento.

Incluso Suso Álvarez, que de vez en cuando intenta ser abogado del diablo y defiende el espectáculo que le está dando al reality, tiene claro que “Tom tiene una inmadurez tremenda, es un niño jugando con las personas y en eso tenemos que ser duros con él, está utilizando a una persona para hacer su juego”.

En esa línea le juzgan la mayoría de los comentaristas del programa. Aunque tampoco disculpan a Melyssa y sus celos o su empeño en continuar con una relación que le hace daño. Alejandra Rubio le ha lanzado un mensaje: “No poder estar separado de tu pareja durante 20 días es tóxico, dependiente”.