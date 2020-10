Carta de un oyente: “LOS40 Dance llegó a mi vida para cambiarla, literalmente”

Carta de Fernando, oyente de LOS40 Dance y fan de Dimitri Vegas & Like Mike.

Reconozco que nunca he sido una persona muy fiel a mis pasiones. Si un día me gustaba una canción, la escuchaba durante un par de días más y acababa guardándola en esa carpeta que jamás volvería a reproducir. Si un día ponía la radio, estaba convencido de que a la mañana siguiente ya habría olvidado su emisora y a la persona que me presentaba los temas. Pero un día escuché Máxima FM y todo cambió.

Recuerdo que me dirigía al trabajo por la mañana y el carisma y la energía de Jesús Taltavull me atraparon. Sonaron temazos que no había escuchado en otra emisora, y dentro de mí supe que al día siguiente sí volvería a conectar con esta emisora. Sinceramente, no la memoricé, pero tuve la suerte de que se guardó en mi coche. Iluso de mí al pensar que esperaría al día siguiente para escucharla, ya que al salir del trabajo, la música electrónica me estuvo acompañando hasta llegar a mi casa.

Y es que la música electrónica para mí tiene algo especial. Vale para todo. Para hacer deporte es ideal, sigues el ritmo y quemas una barbaridad. Pero es cierto que para animarte, celebrar buenas noticias o incluso para trabajar y estudiar es una perfecta elección. Me ayuda en todo.

Escuchar Máxima FM se convirtió en una rutina, y me acompañaba en cada trayecto que realizaba, ya sea por ocio o por trabajo. Me aprendí los nombres de Ramsés López, Arturo Grao y José M Duro, locutores que me transmiten que todo es posible, que son capaces de guiarte por diferentes emociones con "simples" combinaciones de sonidos. Todo esto lo sentía, en mayor medida, cuando colaban el tema Ping Pong de Dimitri Vegas & Like Mike en algún momento de la programación. Para mí era (y es) un himno.

Pero Máxima FM desapareció de mi coche. Un día me tiré largos minutos para encontrarla, aunque sin resultados. Busqué en Internet y vi que, efecitvamente, había dado el salto al streaming en los teléfonos móviles. Poco me faltó para conectar el bluetooth a mi radio y reproducirlo desde mi dispositivo.

Era un 9 de octubre cuando me enteré del nacimiento de LOS40 Dance. Sería el 10 de octubre cuando, en la Plaza del Pilar de Zaragoza se inauguraría por todo lo alto la emisora. Tengo que admitir que siempre soñé con visitar esa plaza y asistir a una de las mayores fiestas. Y reconozco que en ese momento, este pensamiento también se cruzó por mi mente.

No voy a engañar. En ese momento temí que LOS40 Dance enterrase de por vida el espíritu de Máxima FM, pero me equivoqué. Ya no seguí escuchando a Jesús Taltavull, aunque me alegré al saber que continuó alegrando las sesiones de música a los oyentes de LOS40. Ya no escuchaba el nombre de Máxima FM por ningún lado, pero sí mis temas favoritos y a las mismas voces que los presentaban. LOS40 Dance consigue, tanto convertir un día malo en un bueno, como mejorar los buenos. Y no solo es la música, también es quien te acompaña en ese momento. Te ríes con el locutor, le das las gracias por poner "x" canción o le echas la bronca porque preferías otra, como si te escuchara...

Desde mi punto de vista, LOS40 Dance llegó para revolucionar la música electrónica en la radio, con una programación que a cualquiera engancha. Con las sesiones de algunos DJs de España, se ha convertido en la radio de las reuniones con colegas, cuyo propósito no es otro que el de pasarlo bien. Aunque ahora estas reuniones se han reducido, LOS40 Dance sigue sonando de fondo aún estando yo solo.

LOS40 Dance llegó a mi vida para cambiarla, literalmente. Dejé de ser infiel a mis pasiones para crear un vínculo muy especial con una de ellas: la música electrónica. LOS40 Dance llegó un 10 de octubre con su propia esencia, con el legado de Máxima y manteniendo la energía que todos los amantes de este género de música tenemos. LOS40 Dance llegó para seguir inspirando, y en mi caso, para quedarse. ¡Gracias, equipo! Y felicidades.

