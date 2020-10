Belén Aguilera y Lola Índigo tienen algo que las une aparte de la música: una amistad. Ambas empezaron en el mundo del espectáculo en programas televisivos dedicados a la música y parece que ahora se cogen de la mano para continuar su carrera. Hoy día 7 de octubre suben una fotografía a sus cuentas oficiales de Instagram en el suelo del estudio. Con un toque entre sexy y adorable las dos posaban para recordar el momento.

“Studio Days”, escribía Lola en el pie de foto. Mientras, Belén ponía: “Mi tirita🩹🩹🩹🩹🩹💕”. Aunque no hay nada confirmado, todo apunta a que las dos traman una colaboración con este título. ¿Estamos a las puertas de un tema lleno de Girl Power? Dejamos nuestra imaginación con rienda suelta y esperamos a que nos sorprendan.

Ver esta publicación en Instagram studio days 🩹 @thegirlandthepiano Una publicación compartida de LOLA INDIGO (@lolaindigo) el 7 Oct, 2020 a las 4:12 PDT

No sería la primera vez que escuchamos sus voces juntas. Hace un mes cantaban a dúo Amor Veneno, un tema del álbum de estudio de Lola Índigo llamado Akelarre, en el Starlite de Marbella. Desde entonces, muchos han sido los seguidores que suplicaban una unión e incluso algo más. Se ha llegado a hablar de un ‘shippeo’.

Lola Índigo y Belén Aguilera pasan el día juntas en el estudio

Últimos proyectos

Las dos artistas cuentan con muchísimo talento y su carrera musical va viento en popa. Belén Aguilera lanzaba Como ves, no siempre he sido mía, su primer álbum de estudio que presentaba en LOS40 este verano de 2020. Además de regalarnos recientemente Que Et Vagi Bé, su colaboración junto a Manel Navarro. Nos apuntamos el día 8 de octubre en el calendario para escuchar su más reciente colaboración: Luna Menguante con Siloè.

En cuanto a la madrileña, tuvimos la oportunidad de hablar con ella y sus compañeras Danna Paola y Denise Rosenthal sobre Santería. Su último trabajo acompañada que acumula ya 20 millones de reproducciones en Youtube. No cabe duda de que si nuestros deseos se cumplen, pronto tendremos un hit entre manos.