John Newman elige a Rag n Bone Man para su regreso musical

John Newman anunció el pasado mes de junio una retirada temporal de la música. El autor de éxitos como Love me again, Cheating o Blame necesitaba tomarse un descanso por el bien de su salud mental pero por fortuna para los amantes de su música ya hay una fecha definida para su regreso.

El músico británico ha confirmado que el 20 de junio de 2021 está marcado en rojo en su calendario para volver a subirse al escenario. Y lo hará, ni más ni menos, que con la increíble compañía de Rag n Bone Man, otra de las increíbles voces de la industria musical británica.

"Estoy muy feliz de anunciar que me uniré a @ragnbonemanuk para actuar en un exclusivo show al aire libre en los jardines de Kenwood House en Londres el próximo 20 de junio de 2021. Regístrate ahora para tener acceso a entradas anticipadas" publicó en sus redes sociales.

Parece que este show podría ser el primer paso de esa nueva era en la carrera musical que John Newman confirmó cuando anunció su retirada temporal: "Quiero hacer la música que me gusta y no la que triunfa. Quiero hacer música que me haga sentir bien y no sólo intentar hacer hits. La gente está tan cansada de las fórmulas que se han hecho durante años que lo que realmente quieren son grandes canciones. He creado mi propio camino y lanzo lo que me hace sentir bien porque aún siento ansiedad en ocasiones".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de John Newman (@johnnewmanmusic) el 6 Oct, 2020 a las 9:07 PDT

Hay que recordar que el solista rescindió de mutuo acuerdo su contrato con su compañía discográfica así como con su agencia de management. Hasta el verano de 2021 tiene tiempo de recuperar la conexión con la música para volver a regalarnos su talento en forma de canciones.