Canciones que comparten el mismo título y el mismo éxito: Human

El décimo episodio de las canciones que compartieron título y éxito nos lleva hasta Human (pocos días después de que OneRepublic lancen un disco con esta misma palabra), un nombre de canción que se ha repetido a lo largo de los últimos años en los que diferentes artistas han intentado descifrar lo que nos hace humanos.

Reflexiones personales y artísticas que se vienen repitiendo en la historia de la música desde The Human League hasta los Jonas Brothers, aunque estos últimos 'boicotearon' su presencia en nuestro serial poniéndole 'Only' delante del título de uno de sus mayores hits de Happiness begins.

Ya hemos analizado Say my name, Just can't get enough, La flaca, Señorita, I don't care, Fuego, Happy, Adore you y Memories. Ahora llega la gran pregunta: cuando alguien te habla de Human ¿piensas en The Killers, Rag n Bone man o Christina Perri?

Rag n Bone Man - Human

Empezamos nuestro repaso por el británico Rory Graham, el solista que está detrás de Rag n Bone Man y que hace algo más de tres años publicó uno de los mayores hits del soul y del rhythm and blues del siglo XXI.

El videoclip de Human lleva la friolera de casi 1100 millones de visitas en Youtube desde su estreno el pasado 21 de julio de 2016. Fue el primer single del disco que vería la luz en 2017 bajo el mismo título y que le sirvió para convertirse en una de las mayores revelaciones de la industria musical británica.

Un temazo redondo se mire por donde se mire. Aún más sorprendente si consideramos que este tipo comenzó en el hip hop para evolucionar hacia el blues que escuchaba de pequeño junto a su padre. Su poderosa voz le dió la vuelta a Europa y consiguió dos premios Brit (Critic Choice y Artista Revelación) con el primer single de su primer elepé (antes había publicado 4 EPs).

Número 1 de LOS40, número 2 en su país y número 1 en Alemania, Austria, Bélgica y Suiza. Fuerza, sensibilidad y mensaje.

Christina Perri - Human

Al número 1 de LOS40 llegó también Human de Christina Perri (también lo haría la canción de The Killers como veremos más adelante). Una canción arrebatadora en la que descubrimos la parte más humana e íntima de la artista, y que sobre todo, nos desarmó con su delicada melodía.

Una balada pop de las que dejan huella y que recogía el testigo de Jar of hearts que publicó en el programa de talentos So you think you can dance su carrera se ha disparado.

Human fue escrita por la propia Christina Perri junto a Martin Johnson quien también la produjo. En el vídeo, dirigido por Elliott Sellers, vemos como Perri se transforma en un robot que poco a poco se va humanizando hasta convertirse en un ser humano de carne y hueso.

No fue fácil rodarlo. Se invirtió tres horas y media para tapar con maquillaje todos los más de 40 tatuajes de Christina, que no son pocos, para hacer de robot en el clip. Una idea que ella misma confesó que había sido suya. 220 millones de visitas tiene ya el citado vídeo.

The Killers - Human

Una idea que no fue propia sino influida por el escritor Hunter S. Thompson que se suició en 2005 y a quién parecen dedicadas las palabras 'Wave goodbye/ Wish me well/ You got to let me go' (Despídete, deséame lo mejor, tienes que dejarme marchar) sirvieron a Brandon Flowers y los suyos para crear Human, uno de los mayores éxitos no sólo del disco Day and age sino de toda su carrera musical.

Fue una letra en la que el músico y su equipo había trabajado duro y la incomprensión de la letra llegó a irritarles. Pero nada como el éxito para lamerse las heridas. En Noruega, Suecia, Alemania, Irlanda, Dinamarca o España también llegó a los primeros puestos. Fue la canción con más escuchas en Spotify en 2008, el año en el que el servicio de música fue lanzado.

Con casi 134 millones de visualizaciones en Youtube es una de las canciones bandera de The Killers y eso que es una de las canciones menos 'killers' de los de Las Vegas y fue bastante poco entendida. Muchos seguidores de la formación se sintieron desconcertados con el estribillo de Human ("Are we human/ Or are we dancer?") ya que se refiere a 'dancer' en singular (Somos humanos/ ¿O somos bailarín?) y es un error gramatical. Incluso algunos seguidores decían que en realidad Flowers, líder de la formación, cantaba 'denser' (más denso) en lugar de 'dancer'.