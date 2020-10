Billie Eilish: “Tengo un montón de música nueva”

Billie Eilish comienza a tener su agenda repleta para los próximos meses. Una vez estrenado el videoclip de No time to die para la banda sonora de la nueva entrega cinematográfica de Bond, parece que sus nuevos proyectos han comenzado a salir a borbotones. Y un nuevo proyecto musical no estaría tan lejos de lo que nosotros nos pensamos.

Durante su visita al programa Tonight Show de Jimmy Fallon, la artista estadounidense y su hermano Finneas confirmaron que habían estado trabajando durante todos estos meses en el que será su segundo álbum de estudio. Un disco que tendrá una exigencia enorme después de los resultados obtenidos por su disco de debut: When we all fall asleep, where do we go?.

"Siento que hemos dado lo mejor de nosotros mismos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos un montón de música nueva. Y no creo que pudiéramos haberla hecho de otra manera si no hubieramos tenido este tiempo que hemos tenido. Así que ha sido terrible tener esto en todo el mundo pero creo que ha permitido nacer algunas cosas. Somos afortunados por ello" explicaban a coro Billie y Finneas Eilish.

Queda claro que han escrito y siguen escribiendo ya que ambos son dos músicos muy exigentes con su trabajo pero parece que la inspiración les está acompañando y que dentro de menos tiempo del que pensábamos tendremos un nuevo disco en nuestras manos.

Mientras esperamos que eso suceda, tenemos varias posibilidades para seguir disfrutando del talento de esta joven solista que en breve estrenará también The world's a little blurry, el documental que repasará su vida. Hace poco sacaba My Future, una canción que estará dentro de su segundo álbum de estudio. Inspirada por la pandemia escribía este tema y lo acompañaban junto a un vídeo animado que está tan de moda. Este año también nos ha regalado No Time To Die e Ilomilo, parte de la banda sonora de James Bond. Además de recordar a sus seguidores de Estados Unidos que se registraran para votar.

Billie Eilish siempre ha confirmado que desea lanzar su futuro disco cuando la pandemia se haya acabado pero no dijo nada de que no pudiera estrenar canciones y vídeos así que seguimos a la espera de que nos regale su música.