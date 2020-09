Lo nuevo de Billie Eilish se llama The world's a little blurry

Billie Eilish estrenará el próximo mes de febrero de 2021 su primera película documental. The world's a little blurry es el nombre de su nuevo proyecto conjunto con Apple TV. Un nuevo paso en la relación entre el gigante de las comunicaciones y la solista que se selló en diciembre del pasado año por más de 25 millones de dólares.

Desde entonces la estadounidense ha actuado en los populares premios musicales de la marca así como mantenido un podcast periódico en dicha plataforma. Y en apenas unos meses estrenará por todo lo alto este largometraje en el que podremos descubrir cómo nace una estrella mundial de la música.

El primer tráiler son apenas 30 segundos de puro estilismo Eilish con su música de fondo y la imagen final de una pequeña niña sentada frente a un piano que ha acabado por conquistar el mundo. Apenas década y media separan esa imagen de la noche en la que se convirtió en la primera cantante de la historia en ganar los 4 principales premios de los Grammy así como el de Artista Revelación.

Todo ello poco después de poner a la venta su primer y unico disco hasta la fecha: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? The world's a little blurry ha sido dirigido por R.J. Cutler bajo la producción de Interscope Films, Darkroom, This Machine y Lighthouse Management and Media.

De momento se desconoce si este documental ahondará en el nuevo proceso compositivo y creativo de Billie Eilish que debería desembocar en su segundo trabajo discográfico.