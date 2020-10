Sale a la luz una canción inédita de Roxette con la voz de Marie Fredriksson

En diciembre de 2019 perdimos a Marie Fredriksson, la irremplazable cantante de Roxette, víctima de un tumor cerebral. Desde entonces, no obstante, hemos podido escuchar algunos temas inéditos de la banda sueca. Gracias a su compañero Per Gessle y su gran cantidad de melodías y temas compuestos, todavía a día de hoy podemos descubrir nuevo material de Roxette que nunca antes habíamos escuchado.

Precisamente, para su último disco, Good Karma, publicado en 2016, tuvieron que descartar dos canciones que no cabían en el álbum. Ahora, esos temas verán la luz como parte de una gran colección de material inédito que Roxette lanzará a finales de este año llamada Bag of Trix. Una de estas canciones es Let Your Heart Dance With Me, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Quería escribir una canción clásica y sencilla de aplaudir y pisar fuerte, y salió Let Your Heart Dance With Me. Ya me gustó en el estudio, pero como de costumbre, ya teníamos tantas candidatas que tuvimos que esperar una segunda oportunidad. Y cuando surgió la idea de este proyecto, fue un hecho", explica Per Gessle sobre este nuevo tema.

"Un par de meses antes de que se lanzara Good Karma, los médicos de Marie le aconsejaron dejar las giras. Cancelamos la gira de verano y todos los compromisos futuros. Pero incluso las grabaciones en estudio eran agotadoras para ella. Ella quería hacerlo pero tenía que luchar para lograrlo. Y lo hizo. Marie fue una verdadera guerrera hasta el final", dice Per Gessle.

El resultado ahora es una canción que nos transporta directamente a un momento feliz, luminoso, feliz, a pesar de haber sido grabada en la época más triste de la salud de Roxette. En el vídeo del tema podemos ver imágenes de los archivos personales de Per y Marie, regalándonos una espectacular y nostálgica revisión de su carrera.

Durante el confinamiento pudimos disfrutar de otra joya inédita de la banda. En 1995 grabaron una versión de Help! Para rendir homenaje a The Beatles. Este tema también estará incluido en el recopilatorio Bag of Trix.