Katy Perry habla de su maternidad y de cómo es Orlando Bloom como padre

Las vidas de Katy Perry y Orlando Bloom cambiaron para siempre a finales del mes de agosto tras el nacimiento de su hija Daisy. La cantante y el actor daban la buena nueva en redes sociales con una tierna foto acompañada de un texto que dejaba claro que aquella pequeña criatura se había convertido ya en su mayor tesoro.

La cierto es que Katy siempre se ha mostrado muy transparente con sus seguidores, incluso en los momentos en los que a una no le apetece serlo. Con motivo de la celebración de los MTV VMAs, la cantante compartió una foto post-parto desde su casa para así mostrar la realidad de su día a día.

Pero Katy está encantada de ser madre. Según informa ETOnline, la cantante se ha visto obligada a volver al trabajo para ocupar la silla en American Idol. "Es increíble. Me siento muy afortunada de tener esta oportunidad y para este trabajo, y ser capaz de seguir inspirando a otras personas a perseguir sus sueños. O sea, mi vida se siente muy llena. Y ya sabes, es un poco difícil en los primeros días que estás fuera y no puedes estar allí", explica Katy haciendo referencia a ser madre en la distancia.

Pero asegura que Daisy está en buenas manos: en las de su padre. "Pero papi está haciendo un gran trabajo. Papi ha intervenido. He visto el Bjorn sobre él, lo he visto con la botella. He visto las fotos. Está bien", bromea la cantante.

Confirmamos que a Orlando se le da bastante bien eso de la paternidad. De hecho, durante el embarazo de su prometida, se aseguró de que el bebé escuchase su voz para así reconocerla una vez que llegase al mundo. "Me despertaba por la mañana y cantaba, que es algo que hago siempre. Así que ahora entro en la habitación y Daisy escucha mi voz y se calma un poco. Le gusta, responde muy bien. Es como si fuese el hombre que susurra a los bebés. Definitivamente, estoy ganando puntos de papá", explicó Bloom para Ellen DeGeneres.

Tanto Katy como Orlando han mantenido el anonimato de su hija Daisy en las redes sociales. Es por ello por lo que aún desconocemos cómo es su rostro y, lo más importante, a cuál de los dos se parece más. Pero el actor intentó desvelar todas nuestras dudas en el programa de Ellen. "Mi pequeña mini-yo/mini-mi madre/mini-Katy", explicó el prometido de Perry. "Fue divertido porque cuando nació yo estaba como 'Oh, es como yo. ¡Es una mini yo!'. Entonces, desafortunadamente, tiene los ojos azules de Katy, que es perfecto", bromea Bloom.

Y tú, ¿a quién crees que se parece?