Jhené Aiko es una cantautora norteamericana de sangre japonesa que, si no conoces ya, puede ser el descubrimiento de 2020. Lleva en la industria musical desde 2003 pero se tropezó con muchos problemas a los inicios de su carrera y decidió darse un respiro para cuidar a su hija y a ella misma. Tuvo que esperar hasta 2011 a sacar su primer álbum de estudio: Sailing Soul(s). Luego le siguieron Sailed Out de 2013, Souled Out de 2014, Twenty88 de 2016 junto a su pareja Big Sean (con el que ha llevado una montaña rusa de relación) y Trip de 2017.

Hasta llegar a Chilombo, su último proyecto lanzado en marzo de este año. Un trabajo muy espiritual que ha hecho acompañada: Future, Miguel, Ab-Soul, Big Sean, H.E.R., Nas, John Legend , Ty Dolla $ign y hasta su padre, el Dr. Chill. El instrumento más característico son los cuencos de música que se utilizan en la meditación aportando un sonido angelical. A raíz de este proyecto nació Chilombo Deluxe, una extensión del primero con colaboraciones de lujo: Kehlani, Mila J, Chris Brown, Snoop Dogg y Wiz Khalifa.

Sigue una nueva ola llamada PBR&B con la que explora los estilos del clásico R&B, el hip hop y añade en algunos casos pinceladas psicodélicas. Tiene una voz dulce y sexy cautivadoras, pero con una personalidad muy potente por sus influencias.

¿Quién es Jhené Aiko?

Influencias musicales

Desde pequeña esta artista creció “escuchando a raperos de la Costa Oeste” pero también clásicos como “TLC, Mariah Carey o Whitney Houston”. Aiko es fiel a artistas como Tupac del que le inspira a “ser fiel a quien soy y luchar por algo en la música, aunque sea controvertido”. John Mayer, Kid Kudi o Childish Gambino también han influenciado su trabajo a lo largo del tiempo cuenta en una entrevista a Billboard.

Hay que destacar su apoyo en Tours de alta categoría como son los de The Weeknd, Drake, Beyoncé, Lana del Rey o Snoop Dogg que son, sin duda, artistas que navegan por líneas musicales similares a las suyas.

Vote

Su último y más comentado single es Vote. Con las elecciones presidenciales estadounidenses a la vuelta de la esquina, Jhené no ha dudado en animar a sus seguidores a votar. “It’s the best way to make my voice heard/ And it should be automatic/ That’s my American right/ I just wanna focus on my vote”, dice la letra del tema que se escuchará en la sitcom Blakish de ABC.

En un año en el que esta decisión es de suma importancia, otros artistas como Jaden Smith, Demi Lovato, Gigi Hadid, Jennifer López y una lista interminable de figuras responsables se han sumado al movimiento.