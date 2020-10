Little Mix tiene todo listo para estrenar Not a pop song

Little Mix ya tiene todo preparado para el estreno dentro de unas horas de su nueva canción: Not a pop song. Este tema se convertirá en el tercer adelanto que podamos disfrutar de su esperado sexto disco de estudio, Confetti, tras Break up song y Holiday.

El cuarteto británico ya ha presentado un pequeño adelanto de esta Not a pop song para ponernos los dientes largos hasta que se produzca su estreno definitivo este mismo viernes. Una espectacular manera de celebrar que queda menos de un mes en la cuenta atrás para recibir su nuevo álbum el 6 de noviembre.

"No podemos esperar más para daros otra pieza de Confetti así que Not a pop song se lanzará este viernes" publicaban Perrie Edwards, Jessie Nelson, Jade Thirlwall y Leigh Anne Pinnock a través de sus perfiles en sus redes sociales.

Ha sido en esas mismas cuentas en las que han confirmado también el estreno de su película documental LM5: The Tour Film. Este largometraje llegará a todos los cines del mundo el próximo 21 y 22 de noviembre con las entradas ya disponible para su reserva.

"Se ha puesto mucho amor, emoción y energía para hacer este álbum y ahora la noticia ha salido, así que podemos emocionarnos con vosotros por fin" explicaba Little Mix sobre su nuevo álbum de estudio que recogerá el testigo de LM5. Cuando Confetti vea la luz, el cuarteto habrá publicado seis discos en apenas 8 años.

Como no podía ser de otra manera, la portada que acompaña a este disco está protagonizada por confetti... ¡mucho confetti! Nuestras cuatro protagonistas aparecen mirando a cámara con una buena cantidad de estos diminutos papeles en sus rostros. De momento el listado definitivo de canciones sigue sin confirmarse aunque los rumores apuntan a una colaboración con Sigala en este elepé.