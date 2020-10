Billie Eilish anuncia un multitudinario concierto online

Billie Eilish tuvo que cancelar la gran mayoría de los conciertos de presentación de su debut discográfico When we all fall asleep, Where do we go? La pandemia provocó que la solista no pudiera salir de gira y que millones de personas en todo el mundo se quedaran con las ganas de disfrutar de sus canciones en directo.

Pero 6 meses después parece que la intérprete estadounidense ha encontrado una solución temporal hasta que acabe la pandemia que afecta a todo el mundo. Por ello ha anunciado Where do we go? The Livestream, un multitudinario show online para el que las entradas ya están a la venta.

A través de la página web de Billie Eilish se podrá seguir su actuación que realizará desde algún punto de Los Ángeles (California, Estados Unidos) que de momento no ha sido confirmado. Será el primer concierto completo que la cantante ofrezca tras haber ofrecido ya algunas actuaciones puntuales para eventos con un fin solidario en el que cantó alguno de sus grandes éxitos.

"Echo muuuuuuuuuucho de menos hacer shows así que el 24 de octubre voy a hacer un livestream y no puedo esperar para volver a actuar otra veeeeeeeeeeeeez. Consigue tus entradas ahora" escribía Eilish en su publicación en redes sociales más reciente.

De momento la artista no ha dado ninguna pista sobre si en este concierto presentará alguna de las canciones que han visto la luz después del lanzamiento de su primer disco. Ese es el caso de My future, que en teoría ha sido el primer sencillo de su próximo proyecto musical, o de No time to die, la canción que compuso para la banda sonora de la nueva entrega cinematográfica de James Bond.

Este concierto online se producirá poco antes del estreno de su documental en el que se repasará su vida.