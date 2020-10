Mónica Naranjo vuelve a recordar a Mina con ‘Llévate ahora’: Aquí el vídeo y la letra

Mónica Naranjo tiene nuevo trabajo en la línea de salida para salir a la luz. Se trata de Minage 20 aniversario que podremos conocer íntegramente el próximo 27 de noviembre. Han pasado ya dos décadas desde que Minage le cambió la vida porque demostraba que la cantante podía ser algo más que una cantante de pop comercial.

Mientras muchos la echan de menos como presentadora de La isla de las tentaciones, Mónica Naranjo sigue demostrando que lo de innovar y arriesgar va implícito en su ADN. En la televisión ha probado formatos con los que no la hubiéramos imaginado en un primer momento. Pero no se ha amilanado y ha probado creando fenómenos como este reality que ahora conduce Sandra Barneda. Aunque la voz que seguimos escuchando en la sintonía es la suya.

Pero esto no es algo nuevo para ella. Hace 20 años, cuando lanzó Minage, demostró que no le iba lo fácil ni las fórmulas repetitivas. Aquel álbum era un homenaje a la diva italiana Mina pero no fue exactamente como le hubiera gustado a Mónica. Incluía algunas canciones ajenas al repertorio de la italiana que fueron extraídas como sencillos y que procedían de un proyecto continuista de Palabra de mujer, aquel álbum que tanto éxito había tenido y que decidió aparcar.

Como no es cuestión de dejar deudas pendientes, ahora, dos décadas después, Minage ha sufrido cambios para convertirse en lo que Mónica quería. Ahora sí, todas las versiones son de Mina. Ha incorporado dos nuevas grabaciones. Una de ellas, esta Llévate ahora, que lanza como primer single, compuesta por Stefano Borgia. No forma parte del repertorio clásico de Mina pero la grabó en 2005 y la incluyó, adaptada al español, en su disco Todavía de 2007.

La otra nueva grabación inédita es una colaboración con Nek con el que recrea Amore, un dúo que Mina grabó originalmente con Riccardo Cocciante.

Además de temas nuevos, este trabajo, incluye material extra como todos los remixes de los 3 singles editados comercialmente y que no estaban disponibles desde hace años hasta el audio y el vídeo del buscadísimo y triunfal Tour Minage. Además, el audio ha sido cuidadosamente remasterizado y se incluyen un libreto exclusivo de 36 páginas en tamaño 12” con nuevo material gráfico y textos escritos para la ocasión por Rubén M. Villa y unas láminas de coleccionista con algunas imágenes nunca antes publicadas de la sesión fotográfica de Juan Gatti.