A veces, algunas casualidades sorprendentes nos dejan efemérides destacadas en el mundo de la música. El 12 de octubre es una fecha en la que varios artistas y grupos se pusieron de acuerdo para publicar sus discos, algunos de los más destacados de su carrera y que contienen canciones emblemáticas.

Desde finales de los años setenta hasta entrada la década de los 2000, bandas como Fleetwood Mac, Placebo o U2 han publicado algunos de sus discos un 12 de octubre. Recordamos los más emblemáticos con sus canciones más conocidas.

Tusk, Fleetwood Mac (1979)

Fue un punto clave en la carrera de Fleetwood Mac, un álbum muy complejo, pero también convertido en una de las grandes cumbres creativas del grupo. La banda británica venía de publicar Rumors (1997), un clásico de la música, y se lanzaron a la piscina en este Tusk, un ambicioso disco doble con sonidos experimentales e influencias de la new wave.

Cinco discos ‘classic’ publicados un 12 de octubre

October, U2 (1981)

No es el mejor disco de U2, y no lo decimos nosotros, sino los fans y las cifras de ventas, que pusieron de manifiesto su poco nivel. Sin embargo, no está de más reivindicarlo como la obra más espiritual del cuarteto liderado por Bono. Fue el paradigma del 'difícil segundo disco' de cualquier grupo, pero tiene grandes canciones que deben ser reivindicadas, como Gloria.

Come On Feel the Lemonheads – Lemonheads (1993)

Tras el éxito de su álbum anterior, It's a Shame About Ray, la banda había atraído a un considerable conjunto de fans del rock alternativo, y algunos músicos invitados de renombre también aparecieron en el álbum, incluida la cantante principal de The Go-Go, Belinda Carlisle, y el músico de funk Rick James. La canción Into Your Arms, una versión de una canción escrita y grabada previamente por la antigua banda de Dalton, se convirtió en el mayor éxito de las listas de éxitos.

Without You I'm Nothing - Placebo (1998)

El 12 de octubre de 1998 se publicaba el segundo trabajo de la banda de Brian Molko, que les supuso la consagración como estrellas del panorama musical. Contenía singles tan recordados como Pure Morning, You Don't Care About Us, Every You, Every Me y Without You I'm Nothing canción que daba título al disco y que un año más tarde, volvieron a grabar con la compañía de uno de sus ídolos, David Bowie.

Heart & Soul – Joe Cocker (2004)

El decimonoveno álbum de estudio del músico británico Joe Cocker está compuesto exclusivamente de versiones, incluyendo una versión de la canción de U2 One. Realizó muchos de sus shows versionando canciones de otros artistas, como The Beatles, Marvin Gaye, INXS, Ray Charles y muchos otros. No obstante, supo ponerle su sello propio y dejar su marca impresa en cada canción volviéndola un tema completamente nuevo.