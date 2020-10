Estaba a punto de celebrar por todo lo alto medio siglo de carrera, una de las más fructíferas y satisfactorias de la música. Elton John no pudo hacer realidad el sueño de despedirse de los escenarios en la gran gira mundial, y a pesar de se ha pospuesto hasta que la situación mejore, el músico no ha dejado de trabajar y se ha mantenido muy activo.

Además de estrenar una serie de conciertos en Youtube, y después de estrenar The Pink Phantom, su colaboración con Gorillaz, Elton John nos ofrecerá una caja muy especial para todos los fans de Elton John. Se llamará Jewel Box, un compilado para festejar sus 50 años ininterrumpidos de carrera musical. En él incluirá un montón de rarezas y tomas alternas de algunos de sus clásicos, pero lo que más llama la atención es que incluirá algunas canciones que jamás hemos escuchado y que por alguna u otra razón, no aparecieron en sus primeros materiales discográficos.

Para presentar esta compilación, el músico ha presentado Regimental Sgt. Zippo, un tema psicodélico grabado en 1968 y creado al lado de su habitual colaborador, Bernie Taupin. La canción estaba pensada originalmente para ser lanzada como el tema principal del álbum debut de Elton John, sin embargo, al final se decidió no incluir, optando por el tema Empty Sky.

Después de anunciar el lanzamiento durante el mes pasado, Elton compartió Sing Me No Sad Songs y Snow Queen junto a Kiki Dee, con quien grabó el hit Don't Go Breaking My Heart. "Sumergirme en cada periodo de mi carrera con tanto detalle para Jewel Box ha sido un absoluto placer, escuchar estos temas perdidos de nuevo, encuentro difícil de comprender lo prolíficos que Bernie (Taupin) y yo éramos durante aquellos tiempos".

Elton John comparte la canción inédita ‘Regimental Sgt. Zippo’

"Estas canciones brotaron de nosotros y la banda era increíble en el estudio. Siempre quiero empujar más lejos con todo lo que hago y mirar al futuro, pero el tener tiempo durante el confinamiento para mirar todo este material y sacar estos momentos de mi memoria para cada época ha sido un enorme gusto", añadió Elton John.