'Emily in Paris': los mejores looks de la serie que querrás en tu armario

Emily in Paris se presentó en la parrilla de Netflix como la sucesora de Sexo en Nueva York para las nuevas generaciones. Más allá de el hecho de que comparten creador (Darren Star) o de que la ciudad aparece como un elemento esencial para el desarrollo de la trama, la moda también es un punto en común más que destacado.

¿Por qué Emily in Paris se ha convertido en un referente de estilo como ocurrió con Sexo en Nueva York? A priori, encontramos a una responsable directa de esto: Patricia Field, la estilista encargada de cada outfit con los que Sarah Jessica Parker se convirtió en una leyenda de las tendencias y que ahora ha vestido a Lily Collins.

En cada capítulo, hemos visto cómo Emily Cooper se convertía en la Carrie Bradshaw de los más jóvenes, no sin la colaboración de grandes firmas como Chanel, Kenzo, o Dior. Una apuesta por los colores atrevidos, los complementos como elementos esenciales y una combinación entre elegancia y comodidad que ha dejado sin palabras, haciendo de esta nueva serie de Netflix la inspiración de muchas para la nueva temporada. Solo nos preguntamos, ¿cuánto pesaría el equipaje de Emily para su año en la capital francesa?

Un outfit 100% parisino para triunfar

Como ya comentábamos, los accesorios han encontrado un lugar privilegiado en Emily in Paris y muy especialmente los sombreros de todo tipo, entre los cuales no podía faltar una típica boina francesa. Algo que, aunque pueda considerarse un cliché más de los tantos que se encuentran en la serie y que han enfadado a más de un parisino, hay que reconocer que es el complemento perfecto para este conjunto de cuadros de Vichy.

Todo al rosa

Una de las apuestas más atrevidas de la serie de Netflix en lo que a moda se refiere y uno de los outfits solo aptos para las más arriesgadas. Lo más destacado, evidentemente, es ese inmenso abrigo rosa (en serio, ¿cuántos abrigos distintos luce la protagonista?). Pero, si hay algo que ha llamado la atención de todos ha sido la combinación de zapatos de tacón rosa Barbie con calcetines hasta la rodilla en el mismo tono creando ese efecto "botas" tan acertado.

Lily Collins en 'Emily in Paris' con un conjunto rosa.

Un sofisticado guiño a Sexo en Nueva York que los fans no han pasado desapercibidos

El look que más se ha aplaudido de Emily in Paris y en el que su protagonista indiscutible es la inmensa falda negra de tul. ¿Casualidad? Definitivamente no, ya que, se trata de un homenaje al final de la serie con la que tanto se le está comparando: Sex and the City, o, Sexo en Nueva York. De hecho, el final de esta mítica serie también tiene lugar en la capital de Francia.

Pañuelos al cuello

Una vez más la esencia de París se vuelve a colar en el armario de Emily Cooper con un básico como un pañuelo de seda con un bonito nudo al cuello.

Abrigos de colores

Por si con los dos (sí, dos) abrigos rosas que luce Lily Collins, su arriesgado chubasquero, sus varios abrigos de flores o los de cuadros no habíamos tenido suficiente, ¡también luce un abrigo multibolsillos verde! Un modelo firmado por Chanel y que combina con un gorro de pescador, dejando claro de nuevo que no hay tendencia que se le resista.

Audrey Hepburn, la inspiración en los referentes más elegantes

Si hay una actriz que ha pasado a la historia como referente de elegancia esa es Audrey Hepburn y qué mejor que aprovechar una visita a la Ópera de París para rendirle homenaje. Al más puro estilo Funny Face, Lily Collins aparece como la versión 2020 de la mítica figura del cine con una acertada combinación de vestido negro de corte midi, maquillaje con labios rojos y pelo recogido en un moño.

En definitiva, Emily Cooper se ha convertido en toda una fantasía televisiva para los amantes de la moda y estamos expectantes por ver qué nos espera en la segunda temporada. Mientras tanto y si te ha gustado esta producción de Netflix, te dejamos una recomendación de series que te gustarán si te ha gustado Emily in Paris.