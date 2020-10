40 cosas sobre Anaju, por Anaju

1. Nombre completo: Ana Julieta Calavia Pedrós

2. Año y ciudad de nacimiento: 1994 en Lérida

3. ¿Cuál tu primer contacto con la música? En mi casa. A mi padre le encantan Los Beatles y Queen.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Cuando surgió la oportunidad de OT. Hasta entonces había sido un hobby.

5. La canción que te hubiese gustado componer: You’ve got the love – Florence + the Machine

6. Un género musical que nunca tocarías: Un himno

7. Un artista y/o una artista favoritos: María José Llergo

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: LODV, Los Beatles, Enya, Queen, The Who, Bruce Springsteen y Simon and Garfunkel.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Nena - Yendry

10. La que odies escuchar ahora mismo: Tusa

11. El artista o la artista española con el/la que te gustaría colaborar: C. Tangana

12. Tu colaboración que recuerdas con más cariño: Con Altura (Maialen en OT)

13. El músico que está en tu agenda de contactos: María José Llergo <3

14. Si no fueses cantante, serías… Diseñadora gráfica

15. La música urbana para ti es… algo en auge

16. Un hobby o un deporte favorito: Escaparme a la playa en invierno.

17. ¿Tienes mascota? Nop.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: La gala 0 de OT.

19. Lo que dirías a la pequeña Anaju: Todo acaba saliendo bien.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La red social que más pereza te da: Tik tok

22. Algo que no soportas, que te pone enferma: Que la gente llegue tarde.

23. Una frase que repites mucho: “Que si, enserio. No bebo nada de alcohol”

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Jamás me he pillado una borrachera.

25. Una película (o varias) que te encante: Big Fish, El Perfume y Mouline Rouge

26. Algo que se te da fatal: Jugar al tenis.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: La fabricación de telares.

28. Tu personalidad: Variable.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: Una cena de verano en mi huerta con toda la familia

30. Un juguete (o juego) de infancia: Un Pluto de peluche

31. Lo que echas de menos: Ser pequeña y no preocuparme de ser autónoma.

32. Algo de lo que te arrepientas: Nada (ahora mismo).

33. Tu palabra favorita: Balance.

34. Una manía: Llegar puntual.

35. Tatuajes: Una ilustración grande en un antebrazo y el -ivo (caracteríatico de OT2020) en el otro brazo.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Comerme a cucharada limpia los grumitos del Colacao.

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber lanzado? Me ha hecho mucha ilusión sacar Rota.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… Esto todavía es información clasificada!

39. Pista de lo próximo que traes: Info clasificada!

40. Si no fueses Anaju y te la encontrases, ¿qué pensarías de ella? Que se ha comido algo con chocolate y se le ha quedado un trozo sobre una ceja.