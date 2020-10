La mami de Operación Triunfo 2020, divertida pero responsable, característica por su versatilidad y trabajo duro. Hablamos de Anaju, que una vez fuera del programa, nos sorprende con joyas musicales de su propio puño y letra. La cuarta finalista ya apuntaba maneras en cada una de las galas, dejándose la piel ante el jurado. Pudimos ver su diverso rango de géneros musicales y consiguió una base de fans que le da "mucho calorcito".

Sacó Me Iré desde la academia y cuatro meses más tarde lanza Rota: dos canciones delicadas con una historia personal detrás. Nos cuenta todo del proceso, forma de trabajar e inspiraciones varias en esta charla a LOS40.

Entrevista a Anaju sobre ‘Rota’: “Fuera de la academia ha adquirido personalidad”

J: Anaju, ¡felicidades por Rota! ¿Estás contenta con la acogida de la canción?

A: Si te digo la verdad, lo he notado como muy calentito, que ha recibido mucho calorcito por parte de la gente. Ha sido un bonito parto. La anterior, Me Iré como estaba dentro de la academia no la pude disfrutar, pero esta sí y ha sido muy guay.

J: Vimos cómo empezaste a trabajar en ella dentro de la academia... ¿Qué significa para ti que ya esté fuera?

A: Al final es como que te conecta un poco en el tiempo. Es verdad que al nacer Rota y saber que mucha gente la estaba viendo era raro porque componer es algo muy personal e íntimo. Fue especial porque fue compartido, pero una vez fuera de la academia ha adquirido personalidad. En esa intimidad ha crecido todo lo que tenía que crecer. Ha sido guay tener recuerdos grabados de cómo surgió.

J: Rota habla de la ‘rotura’ en una relación emocional que aun así no abandonas. ¿Hablas de una experiencia personal?

A: Sí, probablemente es más de una. Estas dos canciones en concreto son de experiencias personales y las dos tratan de algo similar. Yo creo que es una variedad de sensaciones que tienes por dentro, que se acumulan y salen de una forma u otra. Por esta parte sí tienen mucha relación, las dos vienen de la misma persona y del mismo lugar.

J: ¿Se intensificó ese sentimiento dentro de OT o crees que el resultado hubiese sido el mismo si la hubieras creado fuera del programa?

A: Todo lo que ocurre dentro se intensifica a unos niveles increíbles. Me lo podrían haber dicho, me lo podrían haber contado, pero hasta que no lo experimentas no tienes ni idea. Yo lo llamo "el efecto academia” porque real que nos ha pasado a todos. Luego te paras a pensar y dices ‘qué haces, esto fuera no ocurre’. Como estábamos súper metidos en lo que teníamos que hacer, porque al final todas las semanas pasábamos un examen, ciertos pensamientos personales quedaban en un plano secundario. Entonces, cuando explorabas tu interior para ver si podías componer algo, las cosas que encontrabas eran un poco chungas.

J: El videoclip es muy particular y original. He leído muchas teorías de tus seguidores, pero ¿cuál es la verdadera idea detrás de él?

A: (Entre risas) Dinos qué coño es esto que acabamos de ver, ¿no? Es verdad que el vídeo es particular porque la canción también lo era y queríamos trasladar de forma visual lo íbamos a dar a entender con la canción. Es muy conceptual pero tampoco tiene mucho misterio, la canción en sí habla de alguien que le está contando a otra persona lo que le pasa mentalmente, pero queriendo mantener la atención de la otra persona sin romper ese hilo que les une. Hablando de tú a tú, mirando a cámara, hemos intentado transmitir las consecuencias emocionales de lo que dice la letra. La cámara se va escapando y los personajes que aparecen en el videoclip tratamos de no perder la mirada con la cámara. Una lucha por no perder esa atención. Y al final ya quedarte parada siendo consciente de todo lo que acabas de decir.

J: Demostraste que eres una persona trabajadora y perfeccionista. ¿Ha cambiado la Covid tu forma de ver el trabajo y de trabajar estos meses?

A: La verdad que no porque yo entiendo el trabajo, ya sea musical o de otro tipo, como estar muy encima del proceso. Es algo que nos decían mucho los profesores de la academia, que tú vas a ser el que dé la cara por ese trabajo. Eso es algo que se me quedó muy interiorizado. Entonces, cuanto mejor y más yo pudiera aportar me quedaba más satisfecha. Eso es algo que he aplicado a mi trabajo propio, lo más perfecto que se pudiera hacer así lo quería yo. Lo único que ha hecho la Covid es ser un impedimento a la hora de gestionar el trabajo con el equipo porque todo ha tenido que ser a la distancia. No ha cambiado mi forma de trabajar porque lo que tú entregas a la gente es lo que importa, da igual pandemia o no.

J: Enseñaste también que podías marcarte tanto un 7 rings rapeando como una Nana del mediterráneo. Mostraste caras muuuy diferentes, ¿por qué estilo te decantas más para tu carrera musical?

A: Por ninguna en concreto. Creo que lo bonito de esto es no elegir y probar. No sé si es una decisión precipitada ahora mismo, pero te diría que me decanto por todas y por ninguna a la vez. Maialen me decía que las canciones tienen vida propia y que al final es la canción la que te pide cómo tiene que ser. No es tanto etiquetarlas en ningún género sino darles lo que necesitan. Dependerá de la canción y es bonito que sea así.

J: Antes de estar en OT trabajabas como diseñadora gráfica. Las dos son profesiones muy artísticas, ¿en qué o quién te inspiras?

A: Uy, un poco de todo. En las carpetas que tengo de fotografías e ilustración son diseñadores que me interesan, diseñadores de moda, películas. Realmente, para las dos últimas portadas me pegaba que fueran algo sencillo, pulido, claro... A nivel de colores bastante limpio, blancos... Las inspiraciones han sido varias y distintas.

J: Has compartido varios stories en Instagram en el estudio. ¿Tienes algún proyecto más entre manos?

A: Me encanta, todo el mundo me lo pregunta (entre risas). Estamos trabajando y es lo que importa.

J: Y... ¿podemos hablar de colaboraciones?

A: Tampoco te puedo anunciar nada todavía (continúa riéndose).

J: ¿Alguien con quien desearías trabajar, que sea un sueño?

A: Me encantaría con C. Tangana, María José Hierro, Nathy Peluso... Es gente que me encanta cómo trabaja. Una Rosalía, una Billie Eilish también estaría muy divertido. Quién sabe, ojalá algún día.