Billie Eilish y Post Malone, los grandes triunfadores de los Billboard Music Awards

Mejor Artista



Post Malone

Hot 100 Canción



Old Town Road, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Mejor Artista Masculino

Post Malone

Mejor artista femenina

Billie Eilish

Artista Revelación

Billie Eilish

Mejor grupo o dúo

Jonas Brothers

Mejor Álbum del año

Billie Eilish. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Logros en listas de popularidad

Harry Styles

Mejor artista en ventas de canciones

Lizzo

Mejor artista en redes sociales

BTS

Mejor artista de R&B

Khalid

Mejor artista de R&B masculino

Khalid

Mejor artista de R&B femenina

Summer Walker

Mejor artista R&B en gira

Khalid

Mejor artista de rap masculino

Post Malone

Mejor artista de rap femenina

Cardi B

Mejor canción de rap

Old Town Road. Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Mejor artista de Country

Luke Combs

Mejor artista de country masculino

George Strait

Mejor artista de Country femenina

Maren Morris

Mejor grupo o duo de country

Dan + Shy

Mejor canción country

10.000 hours. Justin Bieber & Dan+Shy

Mejor álbum country

What You See Is What You Get. Luke Combs

Mejor artista latino

Bad Bunny

Mejor canción latina

Con calma. Daddy Yankee & Snow

Mejor álbum latino

Oasis. Bad Bunny & J Balvin

Mejor artista de música cristiana

Lauren Daigle

Mejor canción cristiana

God only knows. King and country

Mejor álbum cristiano

Jesus is King. Kanye West

Mejor artista de Gospel

Kanye West

Mejor álbum de Gospel

Jesus is King. Kanye West

Mejor canción de Gospel

Kanye West

Mejor artista en gira

P!nk

Premio icono

Garth Brooks

Mejor artista de rock

Panic! At the disco

Mejor artista de Rock en gira

Elton John

Mejor canción de rock

Hey Look Ma, I Made It. Panic! At the disco.

Mejor álbum de rock

Fear Inoculum. Tool

Mejor Banda sonora

Frozen II

Mejor artista dance

The Chainsmokers

Mejor canción dance

Close to me. Ellie Goulding

Mejor álbum dance

Marshmello Fornite Extended Set. Marshmello

Mejor artista streaming

Post Malone

Mejor artista sonando en radio

Jonas Brothers

Mejor canción en radio

Sucker. Jonas Brothers

Mejor Colaboración

Señorita. Camila Cabello y Shawn Mendes