Si pensamos en Radiohead, muchos rápidamente tarareamos el estribillo de Creep, una de sus grandes y más significativas canciones. Es un de los temas más recurrentes de la larga carrera del grupo, que ya suma 35 años. Sin embargo, también es una de las más odiadas por el grupo, quizá por todas las veces que la han tenido que tocar en cada uno de sus conciertos en directo.

La canción fue lanzada en 1993, y rápidamente los catapultó a la escena musical alternativa de Reino Unido desde ese rincón oscuro y limitado en el que se habían movido durante los primeros años de su carrera. Fue un éxito a nivel internacional, algo que el grupo siempre quiso evitar, inmerso en una trayectoria de fondo en la que nunca han querido destacar ni convertir sus temas en un one hit wonder.

La canción fue incluida en el disco Pablo Honey, y rápidamente se convirtió en todo un himno para una generación universitaria, en esos años noventa estadounidenses, donde las fraternidades organizaban fiestas y los jóvenes viajaban a California para pasar las vacaciones.

Tom Yorke escribió el tema en la universidad, y se inspiró en una chica de la que estaba enamorado, pero no podía conseguir. La letra, efectivamente, habla del sentimiento del amor y de no ser lo suficientemente bueno para una persona, y de cómo un hombre trata de llamar la atención de una mujer sin ningún éxito.

Esta es la razón por la que Radiohead llegaron a odiar ‘Creep’

Creep empezó a ser la canción más pedida por el público en los conciertos, olvidándose del resto del repertorio de la banda. Poco a poco, la banda se fue cansando de tocarla, e incluso empezó a sentir rechazo hacia ella. Durante los siguientes dos años de gira, la banda comenzó a perder la paciencia con la canción y el tipo de público que atraía a sus conciertos. "Parecía que vivíamos los mismos cuatro minutos y medio de nuestras vidas una y otra vez", dijo Johnny Greenwood en esas primeras giras, recordando cómo los miembros de la audiencia gritaban por Creep y luego se iban inmediatamente después de que se interpretaba.

Durante los conciertos de presentación del tercer álbum de Radiohead, OK Computer, Yorke se volvía hostil cuando se le mendionaba a Creep en las entrevistas y luego, en las semanas posteriores, comenzó a rechazar solicitudes para tocarla en vivo. Una noche en Montreal, las cosas se intensificaron cuando Yorke le gritó a la audiencia: "Iros a la mierda, estamos cansados".

Radiohead llegaron a ignorar la canción durante ocho años hasta que sorprendentemente desataron Creep como la canción de apertura de su icónica actuación principal en el Reading Festival en 2009. La canción volvió una vez más a las sombras hasta su gira de 2017 para A Moon Shaped Pool cuando un fan se pasó la mayor parte de un concierto gritándolo y, posteriormente, la banda decidió invitar al público a "ver cuál es la reacción, solo para ver cómo se siente".

En una entrevista, Yorke dijo: "A veces puede ser genial, pero otras veces quiero detenerme a la mitad y decir: 'No, esto no está sucediendo'". Es cierto que poco a poco han hecho un ejercicio de aceptación, que han aprendido con el paso de los años. Radiohead han llegado a comprender lo afortunados que son de tener una canción tan universal como Creep pero, lo que siempre tratan de reivindicar, todavía no están dispuestos a ser definidos por ella.