Antonio Orozco ficha a Eva González para el vídeo de ‘Entre sobras y sobras me faltas’

Faltan tan solo unas horas para que podamos conocer el vídeo y la canción íntegras de Entre sobras y sobras me faltas. Se trata del segundo single de Aviónica, el disco que publicará Antonio Orozco a finales de mes. “Lo que pretendo con este álbum es que la gente que lo escuche, en ese proceso de escucha, sea capaz de volar, literalmente”, nos confesó en un encuentro reciente.

Lleva cinco años trabajando en este proyecto que marcará un antes y un después en su carrera. En su vida ya lo ha hecho porque ha sido fruto de un momento personal complicado tras el fallecimiento de la madre de su hijo. De lo mucho que ha aprendido a su lado y de lo que ha supuesto todo esto en su vida trata este disco que nos habla del carpe diem, del lado positivo de la vida y de lecciones de superación que tanta falta hacen en los tiempos que nos ha tocado vivir.

Entre sobras y sobras me faltas es un título bastante descriptivo de una canción que “considero que probablemente sea una de las más importantes de mi vida”. Tiene mucha fe depositado en este tema que, los que ya lo hemos escuchado, podemos dar fe de que es de esos que ponen los pelos de punta. Es épica y emotiva y es clave para Antonio que está convencido de que “se puede convertir, espero, en una canción que pueda cambiar mi vida y que marca un antes y un después”.

“A veces en la vida, cuando parece que lo tenemos todo, a veces, nos falta lo más importante. No digo siempre, pero a veces. No todo es posible y no todo se puede conseguir”, comenta sobre el mensaje del tema. Y es que, en este disco, aparte del detalle que vamos a apreciar en el sonido, el mensaje cobra mucha importancia.

En unas horas veremos las imágenes que acompañan a la canción, de las que ya nos ha ofrecido un adelanto y una de las cosas que más ha llamado la atención es verle acompañado por Eva González, la presentadora de La Voz, el programa en el que el cantante trabaja como coach.

“Desde el primer momento en La voz que me estaba escuchando con la guitarra, con el piano, empatizó muchísimo con ella y me pareció que podía acompañarme en esta historia. Ha sido muy bonito el rodaje”, asegura.

Ya queda menos para ver el resultado al completo.