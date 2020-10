Miriam Rodríguez, la gallega que se identifica con el emoji de leona, lanza (por fin) su disco La Dirección De Tu Suerte en físico este 16 de octubre. Y es que, como la mayoría en el mundo del espectáculo, ha encontrado obstáculos en su camino en un año protagonizado por la pandemia. Ahora, está “muy contenta y con muchas ganas”, después de la incertidumbre de los meses pasados. Hablamos con ella en LOS40 sobre este nuevo proyecto.

Es su segundo álbum de estudio después de Cicatrices (2018), formado por canciones grabadas en Madrid, Londres y México. La artista aseguraba que este disco es 100% ella. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cómo se define Miriam a sí misma? “Soy extrovertida, sentimental y abierta. Decir tres palabras, diría: alegre, perfeccionista y constante. Tengo mucho tesón, persigo bastante lo que quiero”, responde la autora de Desperté entre risas.

Un pedacito de su personalidad encontramos en el tema Esa: “Es un poco autobiográfica, describe cómo soy yo como cuando digo 'esa de 22 años que escribe en libretas de papel sus historias más terribles'. Así soy yo, con papeles por todas partes, y por eso creo que al público que me sigue le gustó mucho porque se acerca un poco más a lo que soy yo cada día”. Una canción de pop-rock, el género que predomina en su nuevo proyecto.

Entrevista a Miriam Rodríguez: “Soy de las que piensa que todo pasa por algo”

Las señales

“Tú te hiciste el fuerte, a base de señales, que te indicaron la dirección de tu suerte”, continúa la letra de este track tan especial. A parte del guiño al nombre del disco hay una palabra clave: ‘Señales’. Y es que Miriam es de las que “de las que piensa que todo pasa por algo en esta vida”. Y así lo explica: “Conforme pasa el tiempo, todavía lo corroboro más. Hay cosas a las que no hay que darle vueltas porque ha pasado así, iba a pasar así y estaban ahí así. Hay que dejar de no ver la realidad que hay frente a nuestros ojos”. La extriunfita afirma que “las señales son una metáfora de las cosas que te hacen fuertes, los palos que te llevas y las piedras en el camino que te hacen aprender”.

No Vuelvas es otro de sus temas más aclamados en esta nueva etapa. El videoclip, junto a Dani Martínez es una obra de diversión como se puede ver en el making off. “Es un chico al que quiero mogollón y que ha sido un gran apoyo todo este tiempo. Es un crack, muy gracioso y un cómico admirable. Es un tío que aporta y suma siempre”. Miriam solo tiene palabras bonitas para él: “Es cachondo como yo y también es un profesional. Que quiere siempre aportar su visión. El videoclip nació una idea de la productora, pero él aportó su visión de cómo lo veía, con un toque personal y eso es de agradecer”.

Me gusta la gente que te hace la vida más fácil

El humorista y ella hicieron buenas migas porque explica que “yo soy una tía bastante loca, me gusta estar de guasa aparte de tener mi lado más serio y curranta”. Charlamos del tipo de personas que le gusta tener alrededor, ella lo tiene claro: “Me encanta hacer bromas, que me hagan y hacer reír. Me considero muy afortunada de tener unos amigos porque me da la vida reírme con ellos. Me gusta la gente que te hace la vida más fácil, que no hay problemas”.

Quererse a una misma

Pero, aunque siempre la veamos con una sonrisa en la cara, al ser una figura de la esfera pública recibe comentarios a diario. Especialmente hace unos meses, cuando todo el mundo opinaba de su aspecto físico. A lo que ella responde: "Entiendo que pueda generar comentarios, pero no les doy importancia”. Y continúa explicándonos: “Me preocupa porque soy una persona que puede influir, puedo ser el reflejo de lo que alguien quiere ser. Lo mejor es estar sanos, estar a gusto y sentirse bien tanto mental como físicamente. No importa el peso. No comparto mi rutina de ejercicio ni dieta porque como donuts como todo el mundo y me cuido como todo el mundo”.

Hace unos meses tuvo que intervenir en redes sociales. Pasado el tiempo, comparte abiertamente su opinión: “Hubo un momento en el que la gente pensaba que yo estaba bien y no lo estaba psicológicamente. Ahora me dicen "estás fatal, estás muy delgada”, peso casi seis kilos más que en el confinamiento porque me he pegado un verano del copón, pero yo me sigo sentando bien”.