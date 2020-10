LOS40 MUSIC Awards 2020: Nominados en la Categoría España

LOS40 MUSIC AWARDS 2020 acaban de hacer públicas sus nominaciones para esta edición. En la Categoría España parten como favoritos Pablo Alborán, (Mejor Artista, Canción y Videoclip por Tabú), David Bisbal (Mejor Artista, Mejor Disco por En tus planes y Mejor Canción por Si tú la quieres) y Aitana (Mejor Artista, Videoclip y Canción gracias a + su colaboración con Cali y el Dandee y a su colaboración con Reik en Enemigos), que atesoran tres nominaciones cada uno.

Beret, Dvicio, David Otero, Nil Moliner y Dani Martín optan a dos estatuillas, mientras que Amaral, Estopa, Lola Índigo, Dani Fernández, Fred De Palma, Ana Mena, Maikel Delacalle, Natalia Lacunza, Lérica y Miki Núñez tienen una nominación cada uno.

Este ha sido un año muy distinto, difícil y distópico para todos, pero la mella ha sido especialmente dura en la industria musical y en los espectáculos en directo. Por eso, este año LOS40 Music Awards 2020 llegan con todas las ganas del mundo y con un objetivo muy claro: hacerte disfrutar y vibrar con la mejor música.

¿Cuándo y dónde se celebran LOS40 Music Awards 2020?

Vienen semanas intensas. De muchas novedades y sorpresas. Próximamente desvelaremos cuándo y dónde se celebran LOS40 Music Awards 2020 y quienes serán los artistas tanto nacionales como internacionales que actuarán en la gala de este año. Un escenario por el que ya han pasado nombres como Rosalía, Beyoncé, U2, Dua Lipa, Taylor Swift, Camila Cabello, Melendi, Take That, David Guetta, Kylie Minogue, James Blunt, El Canto del Loco, Shakira, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Maluma, Alicia Keys, Pablo Alborán, Luis Fonsi, One Direction, Enrique Iglesias, Dani Martín, Becky G, Ellie Goulding, Sam Smith... y muchos más.