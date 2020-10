LOS40 MUSIC Awards 2020: Nominados en la Categoría Internacional

Este año, los trabajos de Dua Lipa y The Weeknd han sobresalido a nivel internacional. Sin duda, un estilo propio muy marcado y su capacidad para conectar con millones de personas en todo el mundo han sido claves para que la artista británica y el músico canadiense se encuentren entre los máximos nominados a LOS40 Music Awards 2020 con 4 candidaturas cada uno. También está nominado a 4 estatuillas el ídolo colombiano Maluma en la Categoría Internacional.

A Dua Lipa y The Weeknd les siguen muy de cerca, Lady Gaga, Lewis Capaldi y Tones and I con 3 candidaturas cada uno.

Además: Consulta aquí el especial con todos los nominados y no te pierdas las nominaciones en las Categorías Latina y España.

Este ha sido un año muy distinto, difícil y distópico para todos, pero la mella ha sido especialmente dura en la industria musical y en los espectáculos en directo. Por eso, este año LOS40 Music Awards 2020 llegan con todas las ganas del mundo y con un objetivo muy claro: hacerte disfrutar y vibrar con la mejor música.

¿Cuándo y dónde se celebran LOS40 Music Awards 2020?

Vienen semanas intensas. De muchas novedades y sorpresas. Próximamente desvelaremos cuándo y dónde se celebran LOS40 Music Awards 2020 y quienes serán los artistas tanto nacionales como internacionales que actuarán en la gala de este año. Un escenario por el que ya han pasado nombres como Rosalía, Beyoncé, U2, Dua Lipa, Taylor Swift, Camila Cabello, Melendi, Take That, David Guetta, Kylie Minogue, James Blunt, El Canto del Loco, Shakira, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Maluma, Alicia Keys, Pablo Alborán, Luis Fonsi, One Direction, Enrique Iglesias, Dani Martín, Becky G, Ellie Goulding, Sam Smith... y muchos más.