Ozuna sorprende con su cambio de look: “Te pareces a Pepe”

Con más de 20 millones de seguidores y seguidoras en Instagram, es imposible que tus nuevos looks pasen desapercibidos. ¡Sino que se lo pregunten a Ozuna! El cantante puertorriqueño es uno de los artistas más solicitados de la industria musical. No solo los grupos urbanos quieren colaborar con él, ¡también aquellos y aquellas que se dedican al pop!

De hecho, sin ir más lejos, este mismo viernes, 16 de octubre, ha lanzado Del Mar, junto a dos de las artistas más reconocidas del panorama: Doja Cat y Sia. Para recordar a sus fans que el videoclip estaba disponible, Ozuna compartió un selfie que llamó mucho la atención por su nuevo peinado.

En la imagen vemos al intérprete de Yo x ti, tú x mi con el pelo afro, ¡y le queda de maravilla! El joven de 28 años ha decidido no llevar trenzas ni rapárselo, apostando por un look natural que ha llamado la atención de sus seguidores. Aunque en realidad no queda claro su se trata de una peluca.

Como era de esperar, el post se ha llenado de todo tipo de comentarios. “Simplemente afrozuna”, “¿Cómo te crece el pelo tan rápido?” o “Tu look es lo máximo”, son solo algunas de las respuestas que se pueden leer.

Pero la cosa no se quedó ahí, también le han sacado parecido con un famoso futbolista: Pepe. “El Pepe” o “Te pareces a Pepe”, han escrito dos de sus seguidores. ¡Y es que es verdad que tiene cierto aire al brasileño con este tipo de pelo!

Ozuna no para de trabajar

A pesar del extraño 2020 que estamos viviendo, el cantante no ha parado de trabajar. Además de lanzar Del Mar, Ozuna ha sacado No se da cuenta con Daddy Yankee, Despeinada junto a Camilo y el temazo Caramelo, que se ha convertido en uno de los más escuchados de este año.