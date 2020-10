Mario Casas y Shin Chan se pelean por la cartelera en un viernes de grandes estrenos

Mario Casas y Shin Chan se pelean por la cartelera en este viernes 16 de grandes estrenos. A nuestras carteleras favoritas llegan No matarás, la violenta revelación del Festival de Sitges, y la película de animación Shin Chan en Australia tras las esmeraldas verdes, una nueva aventura de la familia Nohara.

Además, podremos disfrutar por primera vez en España de uno de los estrenos más esperados de la temporada: Corpus Christi, el drama religioso del cineasta polaco Jan Komasa, una de las competidoras favoritas de los premios Óscar de 2019, que perdió el premio en favor de Parásitos.

El thriller sobre la Segunda Guerra Mundial Las hijas del Reich, el remake de Rebeca producido y distribuido por Netflix y el drama sobre el terrorismo etarra Ane culminan un fin de semana de estrenos muy variados. Además, llega a Disney+ el drama adolescente Clouds, un doloroso melodrama sobre un músico adolescente al que diagnostican un cáncer de huesos poco habitual.

No matarás

La nueva película de David Victori es un thriller violento y sin concesiones protagonizado por Mario Casas. La película trata sobre un joven de buen corazón que se encuentra con una mujer desequilibrada (excelente Milena Smit) que le tiende una trampa: le invita a ir a su local a hacerle un tatuaje. Engañado y acorralado, Daniel tan solo podrá utilizar la violencia para escapar, aunque eso ponga patas arriba su vida para siempre y lo enfrente a la justicia.

Shin Chan en Australia: tras las esmeraldas verdes

Aquí conoceremos a Indiana Junko, un guiño más que evidente al Indiana Jones de Harrison Ford, quien será una pieza fundamental en este emotivo reencuentro de la familia Nohara. Misae propone que toda su familia vaya a una isla desierta prácticamente inexplorada donde las leyendas dicen que un novio será entregado a una princesa a cambio de encontrar un tesoro. Cuando llegan allí y una tribu local secuestra a Hiroshi, Shinosuke y Misae deberán hacer piña para encontrar al progenitor de los Nohara.

Corpus Christi

Drama dirigido por el polaco Jan Komasa que fue una de las favoritas del año pasado para competir en los premios Óscar. La película sigue la historia de Daniel (Bartosz Bielenia), un antiguo criminal que quiere dedicarse al sacerdocio, pero su pasado turbulento no se lo permite. Cuando le envían a trabajar en un taller de carpintería en una pequeña ciudad polaca, Daniel se hace pasar por cura en la parroquia local. Empieza entonces un proceso de transformación espiritual que ayudará al municipio –y al propio Daniel– a superar sus traumas del pasado.

Las hijas del Reich

Cuando parecía que todo lo relativo al nazismo ya estaba contado aparece Las hijas del Reich, un thriller protagonizado por Judi Dench (Casino Royale) y Jim Broadbent (Arma Letal) y situado en la Inglaterra de 1939. La historia sigue a un profesor de inglés (Eddie Izzard) que acepta un puesto en una escuela de la costa sur del país, donde enseña a las alumnas a comportarse como "buenas mujeres alemanas". Pero un crimen brota de las aguas del mar y la tranquilidad del pequeño pueblo desaparece.

Rebeca

La nueva película de Netflix, inspirada en el clásico de Alfred Hitchcock, estará en cartelera en cines selectos durante toda una semana. Protagonizada por Armie Hammer (Call Me By Your Name) y Lily James (Downtown Abbey), la historia sigue a Maxim de Winter, un imponente noble y viudo atormentado que se enamora de una joven ayudante que no pertenece a la aristocracia. Reconvertidos en marido y mujer, la pareja viajará a Manderley, la imponente mansión que antaño acogió a Rebeca, la exmujer de Maxim, muerta en extrañas circunstancias, y la nueva señora de Winter deberá hacer frente a los fantasmas que esconde la casa y a su inquietante ama de llaves, la señora Danvers (Kristin Scott Thomas).