Brisa Fenoy presenta ‘Fake’, su particular crítica a las noticias falsas

¿Cuántos bulos nos han colado en los últimos años? ¿Cuántas informaciones hemos dado por buenas sin ser verdad? La era de las noticias falsas es una realidad aplastante que nos consume y nos atañe a todos los ciudadanos. Como medios de comunicación, la responsabilidad es enorme, pero es la sociedad en su conjunto la que debe plantar cara a las fake news.

Partiendo de esta premisa, la cantante, compositora y activista andaluza Brisa Fenoy ha creado la canción Fake, su particular forma de abordar el problema de las noticias falsas. En colaboración Vinila Von Bismark, Brisa nos propone una canción de corte urbano producida por Vlack Motor, con la intención de fomentar este “despertar colectivo” y dar a entender, a todas esas personas que puedan sentirse perdidas ante el bombardeo de informaciones de todo tipo.

A través de su letra, Fake también aborda la polarización de la sociedad, que es una de las consecuencias directas de las fake news. Canta la artista en Fake: "Plana o redonda, te mata o te sana, adelgaza o engorda, propaganda comprada, seguro de vida, seguro de nada, seguro la muerte, que acecha a tu espalda".

Fake, en palabras de Brisa Fenoy

La propia artista ha explicado acerca de esta canción: “Vivimos en un mundo irreal. Han creado nuestras necesidades y formas de ganarnos la vida. La historia favorece a quien la escribe, pero no necesariamente nos cuentan la verdad. Básicamente, este tema lo he hecho por eso. Me he dado cuenta, durante el confinamiento, y a raíz de esto he empezado a recomponer otra realidad. Pienso que a veces es bueno desaprender y asimilar nuevas ideas. Este movimiento es para mostrar mi preocupación ante la falta de autenticidad, que cada día es más evidente”.

Sobre el videoclip

El videoclip de Fake ha sido rodado en la reserva natural de Wakana (Cádiz) y Algericas (ciudad natal de Brisa). Un trabajo audiovisual a cargo de Apátrida Producciones que recrea en forma de sátira la falsedad que nos rodea.

Brisa interpreta a una presentadora del canal ‘’Fake Tv’’, donde su visión es comunicada. Esto enlaza con la representación de una sociedad distópica tribal, en la que Vinila Von Bismark encarna al chamán de los últimos supervivientes que rinden culto a las tradiciones colectivas.

Además de Fake, Brisa ha compartido en los últimos meses canciones como la empoderante Dejavú en colaboración con la mexicana Paty Cantú o Aroma, su propuesta musical para el verano de 2020.