La mejor amiga de Lily Collins no está en ‘Emily en París’ sino en su vida real

Lily Collins es una de las actrices del momento gracias al éxito que está teniendo Emily en París, uno de los últimos estrenos de Netflix del que muchos esperan ya la confirmación de una segunda temporada.

En la serie, la hija de Phil Collins da vida a Emily Cooper, una joven estadounidense que llega a París para dar su visión americana del marketing en redes sociales. En la capital francesa se encuentra con una nueva familia. Compañeros de trabajo que en un principio no la reciben con los brazos abiertos, un vecino chef del que acaba enamorada, la novia del chef que se convierte en su gran amiga, el hijo de un gran diseñador que bebe los vientos por ella y una oriental rica que también se suma a su nuevo grupo de amigos.

Pero si tenemos que hablar de las amigas de Lily Collins no las vamos a buscar en la ficción sino en la vida real y hay una a la que considera como una hermana. Y no porque ande falta de relaciones fraternales, que tiene unas cuantas, sino por el amor que se profesan.

No ha querido dejar de felicitar por su cumpleaños a su BFF, Liana Weston, directora de medios de comunicación. “Hoy es tu día. Tu día para recordar lo increíblemente única y hermosa que eres. Cuánto inspiras constantemente a todos los que te rodean con tu talento y gracia. Cuánto corazón y alma tienes. Cuánta alegría y luz pones en el mundo. Y qué suerte tenemos todos los que te amamos de estar en tu vida. Feliz cumpleaños hermana. Gracias a Dios te tengo de vuelta en Los Ángeles. No puedo esperar para celebrar adecuadamente que hayas vuelto a casa y todas las divertidas aventuras que vendrán en este próximo capítulo de nuestras vidas. Eres única en tu clase y no podría amarte más ...”, le ha dedicado en sus redes.

Son amigas desde que eran estudiantes y no se han separado desde entonces. De hecho, Weston fue una de las primeras que recibió la noticia del compromiso de Collins el pasado septiembre.

¿Acabarán siendo así de amigas Emily y Camille en París?