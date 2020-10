Emily in Paris: las canciones de la serie que triunfa en Netflix

Puede que Emily in Paris ya te haya conquistado por al carisma del personaje interpretado por Lily Collins, por los increíbles looks que se ven en la serie o, no menos importante, por la magia de la capital francesa. Sin embargo, desde LOS40 hemos querido prestar especial atención a otro de los detalles de la producción de Netflix: la música de Emily in Paris.

A pesar de que la serie no haya gustado demasiado a los franceses por sus excesivos clichés, es indiscutible que la banda sonora de Emily in Paris es todo un homenaje a la música francesa del momento y a algunos de sus clásicos más conocidos como La Vie en Rose.

10 canciones imprescindibles de la playlist de Emily in Paris

1. Ce Soir de Kumisolo

Es una de las canciones que aparecen en el episodio de presentación de Emily in Paris y una de las que más popularidad ha ganado gracias a la serie.

2. Rendez Vous de La Plage

Es una de las canciones francesas más populares y la melodía ideal para un ambiente de fiesta.

3. Bunga Bunga de Non Non Plus

Con aires retro tan de moda en la música de hoy, este retorno a la música disco francesa se escucha en el segundo capítulo.

4. Dans La Radio de Jaques, Futuro Pelo

Resulta casi imposible escuchar esta canción y no imaginarte recorriendo las calles de París con cualquiera de los increíbles outfits que luce su protagonista.

5. Je Suis – Tu Hais de KIZ

Una de las canciones que acompaña a Emily en sus primeros pasos por la capital francesa.

6. Lunatique de Stereo Total

Si hay algo en lo que Emily destaca es en su talento con las redes sociales. Con esta canción se embarca en la aventura de crear su éxitos Instagram @emilyinparis.

7. La Vie en Rose de Édith Piaf

Aunque no aparece en su versión original, éste es uno de los momentos musicales por excelencia de la serie, ya que, a ritmo de este clásico de la música francesa se descubre el gran talento de Mindy, la mejor amiga de Emily en París. Aunque no es la única que cantan, también interpreta otras tan populares como Chandelier de Sia.

8. Magnifique de Juniore

En la vida de Emily no todo es lujo y glamour, también hay hueco para el deporte. Es precisamente esta canción la que se escucha durante su sesión de running mañanero.

9. Touche-Moi de Stereo Total

Un triángulo amoroso aparece entre la trama de Emily in Paris. ¿Adivinas cuál es una de las canciones que le da ritmo?

10. Pretty Boy de Cayale

De las pocas canciones de Emily in Paris que no está en francés. No vamos a hacer spoilers pero te diremos que es la melodía que suena cuando la protagonista vive uno de los momentos más importantes con uno de los considerados de los más guapos de la serie.

Esperamos que esta playlist te transporte directamente hacia la ciudad del amor. Pero, si lo que quieres es disfrutar de otra serie como Emily in Paris, puedes disfrutar de estas cinco que seguro te gustarán mientras esperamos la llegada de la segunda temporada al catálogo de Netflix.