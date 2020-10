Paul McCartney recuerda el día en que conoció a John Lennon en un autobús

Siempre es una buena idea recordar el legado de John Lennon, pero acabamos de celebrar los 80 años de su cumpleaños, momento en el que los homenajes se han desplegado por todas las redes y lugares de Internet. Además de nuevos lanzamientos musicales, que pasan por redescubrir los grandes temas del exbeatle, hemos conocido muchas más cosas sobre él.

De la mano de Paul McCartney, su amigo y compañero en los Beatles, hemos descubierto cómo fue la primera vez que ambos se conocieron, y cómo fueron las primeras conversaciones internas para asociarse y formar una de las grandes bandas de todos los tiempos. Ha sido a través de una conversación radiofónica con el hijo de John, Sean Ono Lennon.

McCartney habló del momento en que se dio cuenta de que Lennon era un talento especial, que tenía una cualidad única que no podía identificar. Recordó que lo notó por primera vez cuando estaba en el mismo autobús y pensó para sí mismo que John era "un tipo interesante".

"Yo no sabía nada de él, no sabía quién era, excepto que lo había visto en el autobús y en la tienda de fish & chips. Pero luego mi amigo Iván, a quien conocí en la escuela, era amigo de John y me llevó a la fiesta del pueblo, y me lo presentó allí", continuó detallando. "Obviamente, supe que era músico porque estaba en una pequeña banda, The Quarrymen, y pude pasar el rato con ellos en un descanso. No sabía nada de él, excepto que sonaba muy bien", agregó.

When @PaulMcCartney opened up to @Seanonolennon about reuniting with @JohnLennon and the special friendship they shared. ❤️



Listen back to their full conversation for 'John Lennon at 80' on the @BBCSounds app: https://t.co/2jYNiWKM96 🎧 pic.twitter.com/uCV4tPhQ8C — BBC Radio 2 (@BBCRadio2) October 15, 2020

"Qué suerte tuve de conocer a este extraño teddy boy en el autobús, que resultó tocar música como yo, y nos juntamos y nos complementamos. Dicen que en los matrimonios, los opuestos se atraen y no éramos totalmente opuestos, pero yo tenía algunas cosas que él no tenía y él tenía algunas cosas que yo no tenía, así que cuando las juntaste, hizo algo extra", dice McCartney.

Paul McCartney y John Lennonactúan en The Ed Sullivan Show de la CBS, donde los Beatles hicieron su debut televisado a nivel mundial en 1964. / Bettmann / Colaborador

En la primera parte del programa, el músico además compartió su alivio al pensar que pudo arreglar las diferencias con Lennon antes de su prematura muerte. "Una de las mejores cosas para mi fue que después de toda la basura de los Beatles y todas las discusiones y los negocios, ya sabes, las diferencias comerciales, que incluso después de todo eso, estoy muy feliz de haberlo arreglado con tu padre. Realmente hubiera sido muy doloroso para mi si no nos hubiéramos reunido ".