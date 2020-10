Andrea Duro recibe los piropos de Dafne Fernández o Laura Escanes por su nuevo cambio de look

El pasado 14 de octubre Andrea Duro cumplía 29 años y lo hacía enamorada y feliz de cómo le va en el terreno profesional. Y parece que va camino de la treintena asumiendo cambios. El primero, un nuevo look con la melena más corta de la que es habitual en ella.

Ella misma ha compartido ese cambio de look junto a una reflexión de esas que demuestran que la edad aporta madurez. En esta ocasión no se trata de un cambio por exigencias de guion. Es más bien un cambio para sentirse a gusto consigo misma.

“No siento que sea la misma de hace años, ni siquiera de un año aquí. Y pensé... Si no me siento la misma de antes, si ahora me siento mucho más segura, decidida, mucho más a gusto en mi piel, mucho más concienciada con lo que quiero y con lo que no... si ahora me siento más fuerte, si me conozco mucho más, si me quiero y respeto más. Si ahora cultivo más mi mente y cuido de mi cuerpo y de mí, si ahora presto atención real a mis necesidades y a lo que me llena...si estoy intentando ganar consciencia con todo lo que me rodea. Si ahora me siento más poderosa, más viva, más despierta, más enérgica, más preparada, más fiel a mí... ¿por qué tengo una imagen con la que no me siento reflejada?”, se preguntaba.

Y parece que ha encontrado la respuesta y ha tirado de tijera. “Pues HOLA renovación, es un gusto convivir contigo 💜 Benditos cambios, en general... no es solo el corte de pelo, es todo lo que significa”, señalaba sobre la decisión que ha tomado.

Tampoco faltaba un consejo para el resto: “No tengáis miedo de cambiar, nunca sois las/los mismas/os 🙏🏻”. Ya veremos si hay muchos que siguen sus palabras. De momento, son muchos los que se han quedado encantados con su nueva imagen y sus palabras.

Aura Garrido: Estás TAN guapa! 😍

Dafne Fernández: Eres una mujer y persona increíble ❤️ estás preciosa con ese cambio y con un mocho en la cabeza

Javier Calvo: Qué guapa ❤️

Patricia Montero: Estas preciosa @andreaduro 🌟

Irene Junquera: Estás TAN GUAPAAAA

Laura Escanes: Te queda de escándalo 💖