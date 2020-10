Beret ya tiene a su chico favorito de ‘Idol Kids’

“MAQUINAAAAAAAAAAA!!!”. Este es el calificativo que le ha dado Beret a uno de los participantes del último programa de Idol Kids. Se trata de Adrián, un chaval de 15 años que reconoció que ser pelirrojo le da un plus a la hora de ligar. “Muchas chicas me piden que les componga canciones”, explicó.

No sabemos si eso es lo que acabó de convencer al sevillano o fue su elección para presentarse al talent show. Adrián escogió el que es, sin duda, el mayor éxito de Beret, Lo siento. Guitarra en mano se lanzó a cantar delante de Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean.

El cantante no ha dudado en mostrar su agradecimiento porque el chico escogiera una canción suya. Ha compartido un fragmento de su actuación en redes. Y el programa le ha contestado: “Gracias por apoyar así a nuestros kids, @beret1996 🎤✨ ¡Tú sí que eres un ídolo!”.

Valoración del jurado

El jurado pareció convencido con su actuación. “Tienes un rollazo increíble, una voz que me encanta así dulce y rasgadita. Creo que a partir de hoy tendrás hasta club de fans", le dijo Edurne cuando le tocó hacer su valoración.

El chico debió dormir bien esa noche porque no se llevó más que palabras de aliento. Carlos Jean, que sabe qué es esto de descubrir nuevos talentos, le aseguró que podía tener una gran trayectoria. “Tienes una voz que para mí puede funcionar muy bien y conectar. Con tu flequillazo y cantando con una voz rota pero dulce”, analizaba.

¿Parecidos razonables?

Aunque la valoración que llamó más la atención fue la de Isabel Pantoja que no dudó a la hora de sacar un parecido que no todos entendieron de Adrián con su hijo, Kiko Rivera. “Yo me uno a mis compañeros. Me recuerdas a mi hijo. No por el flequillo. Él lo tuvo, pero 'KR' se compone las canciones, tiene ilusión, empezó con tu edad y ahí está", aseguraba.

Al final, Adrián logró los tres botones verdes del jurado y el 84% de los votos del público.