Zión Moreno explica la razón por la que no estará en la segunda temporada de ‘Control Z’

El pasado mes de mayo, Netflix estrenó Control Z, una serie sobre los alumnos de un exclusivo colegio mexicano que guardan todo tipo de secretos. A mitad camino entre Élite y Pequeñas Mentirosas, la ficción se convirtió en todo un éxito catapultando a la fama a su joven reparto.

La primera temporada nos dejó con muchas incógnitas sin resolver. Por suerte, la plataforma de streaming ya confirmó que habría una segunda donde conoceríamos mejor los secretos de los personajes. Una gran alegría para todos aquellos fans de la ficción.

Por desgracia, en esta nueva tanda de episodios no va a estar una de las actrices protagonistas, tal y como ha confirmado a través de sus redes sociales. Se trata de Zión Moreno, la joven de 27 años ha publicado en su cuenta de Instagram, donde suma más de 860 mil seguidores, la triste noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zión Moreno (@zion.moreno) el 14 Oct, 2020 a las 4:39 PDT

Lo ha hecho con dos fotos en blanco y negro donde aparece junto a sus compañeros y compañeras de reparto. La modelo ha explicado que, debido a la complicada situación que estamos viviendo en estos momentos con la pandemia, ha decido quedarse en Estados Unidos y no viajar a México, donde se rueda la serie:

“Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada”.

Zión ha querido agradecer a Netflix por darle el papel de Isabela y a los espectadores por haber seguido la historia. La actriz ha terminad deseándole todo lo mejor a sus amigos y amigas de Control Z para la siguiente temporada: “A mi familia de Control Z: ¡les estaré echando porras y estoy muy emocionada por ver lo que viene en la siguiente temporada! Será un éxito— eso lo sé en mi alma!”

Sus compañeros y compañeras de la serie también han querido despedirse de ella a través de algunos comentarios:

Andrés Baida: “Muchísimo éxito en todo lo que venga y aquí estamos para lo que sea, love you hermosa”

Ana Valeria Becerril: “Love you so much, babygirl”

Lidia San José: “Isabela era un gran personaje. Qué bonito que le dieras vida”

Zión Moreno en Gossip Girl

Aunque Zión no estará en la siguiente temporada de Control Z, no dejará la ficción adolescente. ¡Ni mucho menos! La joven ya confirmó que estará en el nuevo reboot de Gossip Girl que prepara HBO Max.

Aunque todavía no conocemos los detalles sobre esta nueva ficción y si Zión hará de alumna o de adulta, estamos seguros que la carrera de la actriz solo va a ir hacia arriba.