La saga ‘Fast & Furious’ ya tiene fecha de caducidad

Hasta los reyes deben echar el freno. Dominic Toretto y su troupe de rápidos y furiosos ya tiene fecha de caducidad. El universo de Fast & Furious llega a su fin. Parece un sueño, especialmente porque La Familia lleva siendo una de las hermandades más rentables desde 2001, pero el telón se está cerrando y pronto las ruedas dejarán de rechinar sobre el asfalto.

Así lo ha confirmado Justin Lin, quien lleva dirigiendo las películas de A todo gas desde 2006, cuando se subió al carro de Tokyo Drift. Y aunque Vin Diesel ya nos adelantó que tenía pensado rodar una o dos películas más de esta exitosa franquicia, ha sido el propio cineasta quien ha puesto fecha de cierre definitivo a Fast & Furious: dirigirá dos secuelas más, la 10 y la 11. Nada más. Después de eso, Dios dirá.

¿Significa esta noticia que después de F&F 11 no habrá más carreras de coches callejeras? No lo sabemos. El éxito que tuvo el spin-off de Dwayne Johnson y Jason Statham, Hobbs & Shaw, hace pensar que Universal Pictures querrá mantener la franquicia aunque transite por otros derroteros y presente nuevos personajes. Al fin y al cabo, Fast & Furious lleva recaudados más de 5.000 millones de euros en todo el mundo en estos últimos 20 años y sigue siendo una máquina de hacer dólares. Tiene un público fiel que acude religiosamente a cada estreno.

Si Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson y compañía volverán a sumarse o no como personajes principales o invitados después de la undécima entrega, no lo sabemos. Quizás nunca veamos de nuevo a la familia reunida. El futuro (aún) no está escrito y dependerá de cómo cierre Lin la trama de las tres nuevas películas de A todo gas.

De momento Fast & Furious 9 ni siquiera se ha estrenado –el lanzamiento estaba previsto para abril de 2020 pero ha sido retrasado a 2021 por la crisis del coronavirus– y el rodaje de la décima parte aún no ha comenzado. Sea como fuere, Justin Lin ya va con la pretensión de cerrar capítulos, y quien sabe si finiquitando a alguno de los personajes en la ficción.