Álex García confesó el chiste por el que se levantó y se fue de ‘La Resistencia’

Los seguidores de La Resistencia se sorprendieron ayer al ver que el invitado del miércoles era el mismo que el del lunes: Álex García. Pero el programa se apresuró a explicar, al arrancar, que esa decisión la habían tomado para resarcir el final de su otra entrevista - que ya detallamos- y homenajearle de alguna forma.

Y es que, el pasado lunes el intérprete se marchó del teatro casi sin que David Broncano le despidiera. Por ello, el presentador le llamó al día siguiente, según desvelaron ambos: "Me llamaste para decirme que creías que no me había ido contento con la entrevista (...) pero no era enfado, era decepción", confesó García.

Según el actor, durante la pasada entrevista, "hubo un momento que pensé 'me levanto y me voy'" aseguró refiriéndose a un chiste que después editaron y nunca se emitió. Pero según él, "tocaba un tema de enfermedades, en mi familia no tiene gracia, yo me puedo reír, pero... (...) Después del chiste, me senté y pensé, están faltando al respeto, yo soy cómplice de esto, me levanto y me voy".

Broncano se disculpó y como muestra de las ganas que tenían de solucionar aquello, hicieron una gran promo de Antidisturbios, la nueva serie del actor, le trajeron por sorpresa a otro de los protagonistas y hasta a Ignatius Farray.

Para acabar con el invitado por todo lo alto, coreado y aplaudido.