Así luce Tom Holland como Nathan Drake para su próxima película, ‘Uncharted’

El nuevo proyecto de Tom Holland no era nada sencillo. El actor tenía que ponerse en la piel de Nathan Drake, uno de los personajes de videojuegos más queridos de los últimos años, para llevar a la gran pantalla la saga Uncharted.

Aunque en los juegos el aventurero tiene 30 años, el tirón y talento de Holland le han valido para poder tener la oportunidad de encarnarle en la primera adaptación del juego. De hecho, ha tenido que llevar a cabo un cambio físico para adaptarse al rol del personaje.

Ahora, el inglés ha subido su primera foto como el ladrón de ladrones Nathan Drake, y el resultado no ha parecido dejar indiferente a nadie:

"Encantado de conoceros, soy Nate", ha puesto junto a la publicación. Con un aura algo más madura, el joven intérprete ha dejado claro a sus detractores que está más que a la altura de interpretar al protagonista de la saga.

De todos modos, parece que subir la fotografía le ha costado más de lo que parece. Aunque actualmente su twitter se base en mensajes acerca de la película, no ha podido aguantar más por darle algo a sus seguidores y hoy mismo decía "¿Creéis que Sony se enfadará si espontáneamente subo una primera foto de la película? Tengo la aprobación de Nolan, así que supongo que ya no me pueden despedir".

Asegurándose irónicamente su plaza en la compañía, ha publicado la foto y sus fans no han podido tener mejor respuesta. "Esta foto ha cerrado muchas bocas", rezaba uno de los usuarios.

Uncharted, una película con sabor español

Si Holland ha dado una grata sorpresa a sus seguidores subiendo esta primera imagen oficial, hace unas pocas semanas lo hacía visitando España. El intérprete de Spider-Man se dejó ver en calles alicantinas para rodar algunas escenas, y tuvo un gesto de lo más bonito con sus seguidores subiendo una foto con los que se acercaron a verle al rodaje. ¡Todo un detalle!