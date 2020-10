Rock DJ, la canción al 40% de Robbie Williams

Cuatro años después de su salida de Take That, Robbie Williams debutó en el nº 1 de LOS40 con Rock DJ. Fue hace justo 20 años, un 21 de octubre de 2000, aunque no sería la única vez que llegaría a lo más alto de nuestro ranking. Sin embargo, sí lo fue con una canción de la que sólo poseía sus derechos al 40%.

Barry White quería quedarse con el 90% de los derechos del tema. A Robbie Williams le salió caro utilizar la base de It’s ectasy when you lay down next to me, canción que la leyenda del soul publicó en 1977, en su hit de 2000. Finalmente hubo acuerdo: "Él insistía en quedarse con el 90%, pero finalmente acordamos el 60%", cuenta Guy Chambers.

El origen de Rock DJ

Rock DJ fue la canción con la que el cantante y compositor inglés presentaba su tercer álbum de estudio Sing when you’re winning (2000). Fue el sucesor de Life thru a lens (1997) y de I've been expecting you (1998). En 1999, en medio de una actividad frenética de giras y viajes promocionales por Europa y Estados Unidos, encontró tiempo para empezar a trabajar en nuevo material formando equipo con los productores Guy Chambers y Steve Powers. Durante esa época, Robbie y Guy trabajaban intensamente, sin descanso. Chambers acompañó a Williams en las giras y escribían continuamente: "Escribíamos canciones en los autobuses, en los hoteles. Teníamos la presión de escribir grandes éxitos. Y eso me encantaba, es un reto increíble, aunque también te machaca", reveló el músico y compositor londinense a The Guardian

El resultado marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Williams. Finalmente había encontrado seguridad en sí mismo, no solo siendo más audaz, sino también más vulnerable. En una entrevista, Robbie dijo que este álbum tenía "un material más maduro" y que con él solo había pretendido "superar los mejores resultados de mis anteriores álbumes".

El sonido del álbum está inspirado en todo un catálogo de influencias: desde rock clásico británico con toques de psicodelia, country rock, Ian Dury, los Who, Elton John y sonido Manchester. El título, Sing when you’re winning procede de un cántico futbolístico inglés, llamado igual, con la música de Guantanamera.

El 31 de Julio de 2000, un mes antes del lanzamiento del álbum, vio la luz Rock DJ. La canción está escrita por Robbie Williams, Guy Chambers, Kelvin Andrews, Nelson Pigford y Ekundayo Paris. La producción es de Guy y Steve Power. Según confesó Robbie en su página web: "Es una canción fiestera y las canciones fiesteras habitualmente tienen letras estúpidas que no significan nada. Todo lo demás ha sido… emocional… no es un álbum depresivo, pero hay canciones sobre tristeza, sobre sentirse solo o estar deprimido, pero de una forma lo suficientemente divertida, hecho de una manera optimista".

La canción está inspirada en parte en Ian Dury, quien había fallecido cuatro meses antes del lanzamiento del single y que le mandó parte del ritmo de la canción con su letra: "Singing in the classes, music for your masses, give no head no backstage passes...". Como ya hemos comentado, el tema contiene samples de la canción de Barry White, It’s ectasy when you lay down next to me, y también del tema de A Tribe Calle Quest, Can I kick it?. Además, incluye una cita de La Di Da Di de Slick Rick y Doug E. Fresh.

El videoclip de Rock DJ

En el más que polémico clip de Rock DJ, dirigido por Vaughan Arnell, Williams aparece en el centro de la pista de baile, rodeado de patinadoras, intentando llamar la atención de la DJ, papel que interpreta la modelo Lauren Gold. A pesar de quitarse la ropa gradualmente y quedarse completamente desnudo, no surte ningún efecto. Es entonces cuando se desprende de la carne y se arranca músculos y vísceras y lo va lanzando todo. Queda reducido a un esqueleto… y es entonces cuando ella se acerca. Al final del clip se puede leer mensaje "ningún Robbie fue maltratado en la creación de este video".

No hubo maltrato pero sí más de una caída de las 50 modelos patinadoras que rodean al artista en el videoclip, incluyendo a Elizabeth Jagger, hija de la leyenda de los Rolling Stones y de la modelo Jerry Hall. A su hija, la de Robbie Williams, no le gustó demasiado el resultado de pequeña.

Rodeado de controversia y polémica debido a su contenido explícito, el vídeo completo solo se publicó en la web oficial del cantante. La parte final se suprimió en la mayor parte de los canales europeos. Incluso VH1 decidió usar su propio vídeo de la canción, creado con imágenes de estudio. Sin embargo, en 40TV, sí se emitió sin censura.

El impactante vídeo de Rock DJ se estrenó el 6 de Julio de 2000, durante la grabación del programa Top of the Pops en Londres, a la que asistían algunas celebridades que se quedaron atónitas. Cowey contó que Victoria Beckham, Mel C, Dane Bowers y Destiny’s Child estaban allí y se quedaron con "la boca abierta" cuando lo vieron por primera vez.

El éxito de Rock DJ

La canción se convirtió en un éxito mundial rápidamente y, a día de hoy, sigue considerándose un clásico. La canción alcanzó el nº 1 en Reino Unido, Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Escocia, Argentina o México. Además, llegó al tercer puesto en Italia o España y al nº 4 en Australia. Entró en el Top 10 de Austria, Dinamarca, Alemania, Hungría, Países Bajos, Noruega, Portugal o Suiza

A pesar de su éxito mundial, en las listas de Estados Unidos fracasó. No entró en Billboard Hot 100, aunque sí obtuvo el puesto nº 24 en Hot Dance Club Songs. El mismo día que se puso a la venta, el 31 de Julio de 2000, Rock DJ entró en el nº 19 de la lista oficial de ventas de España. Una semana después subió de golpe 16 puestos y se situó en el nº 3 (su máxima posición), permaneciendo hasta el 19 de agosto.

En su primera semana a la venta, vendió 199.000 copias en Reino Unido y se convirtió en el tercer nº 1 de Robbie Williams en su país, después de Millennium en 1998 y de She's the one/ It's only us en 1999. Rock DJ fue el séptimo single consecutivo de Williams que entraba directamente en el Top 10 de la lista británica. Superó las 691.000 copias, por lo que fue también su tercer single más vendido en el país, por detrás de Candy y de Angels. Cuando se sumaron las ventas en `streaming', la canción llegó a las 973.000 copias vendidas. Fue la cuarta canción más vendida del año 2000 en Reino Unido. A nivel mundial superó los 5 millones de copias.

Robbie ganó un MTV EMA a Mejor Canción así como dos Brits Awards 2001 a Mejor Single y Mejor Vídeo del año. A eso habría que sumar, ese mismo año, un Brit más para Robbie Williams como Mejor Artista Masculino. En los MTV Video Music Award 2001, recibió un premio en la categoría de Mejores Efectos Especiales

Sing when you're winning es el tercer álbum más vendido de Robbie en UK, con más de 2'2 millones de copias. Solo en su primera semana alcanzó las 313.000 copias