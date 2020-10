Jessie J celebra su soltería haciendo twerking

Jessie J está libre y sin compromiso. Eso ha quedado bastante claro en una de sus últimas publicaciones en Instagram donde la artista británica ha sacado el lado más salvaje que lleva dentro. "La vida de soltera es plena pandemia es una 🔮" escribía poco antes de menear las caderas y las nalgas en primer plano de la cámara.

Normalmente la cantante suele tener un cuarto de millón de interacciones con cada uno de los contenidos que publica en su perfil oficial en esta red social. Pero la belleza de su rostro y lo sensual de su twerking ha disparado este post hasta casi el millón de likes y comentarios.

Lo que evidencia el vídeo, además de que Jessie J está espectacular a los 32 años es que la relación entre ella y Channing Tatum ha acabado definitivamente. La cantante y el actor no acabaron el año 2019 juntos aunque retomaron su relación de manera temporal a comienzos de 2020. Ahora que este año de pesadilla parece estar terminando, la pareja habría dicho adiós definitivamente.

Jessie J y Channing Tatum comenzaron su relación allá por octubre de 2018 y, desde entonces, fueron múltiples las ocasiones en las que mostraron su amor en público. Pero el amor parece haber acabado para ellos. Y si mostró el amor públicamente, también quiere celebrar su soltería.

La cantante británica está a punto de celebrar el 10º aniversario de su debut musical gracias a Do it like a dude aunque fue Price tag la canción que la catapultó al estrellato. Sin publicar nuevo álbum de estudio desde 2018 sus incondicionales están esperando sus nuevas canciones como agua de mayo. Ahora que el amor y el desamor han pasado por su corazón, seguro que la artista tiene material suficiente para escribir.