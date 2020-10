7 curiosidades sobre Dvicio ahora que cumplen 7 años de carrera

Dvicio es una de esas bandas que te van calando poco a poco. Descubres una canción, luego otra y cuando te quieres dar cuenta estás enganchado a su sonido pop nacido en Rivas-Vaciamadrid. El grupo formado por Andrés Ceballos, Martín Ceballos, Alberto González 'Missis', Luis Gonzalvo y Nacho Gotor ha celebrado hoy el 7º aniversario de su primer contrato discográfico.

Una firma que les unió con su actual compañía con la que confiesan sentirse como en casa desde el primer día. De su relación ha nacido una de las bandas del pop español más importantes del momento en una época en la que los 'grupos' están en peligro de extinción.

Para celebrar estos 7 años del proyecto Dvicio hemos querido recordar 7 curiosidades sobre la formación madrileña (o 7 cosas que no sabes de Dvicio, si lo prefieres). Y no, no vamos a recordar lo que sucedió en los Grammy Latinos, porque aquí todos nos equivocamos. Nosotros los primeros.

2020 puede ser un gran año para ellos gracias al éxito de Impulso, su más reciente trabajo discográfico, por el que han recibido dos nominaciones a LOS40 Music Awards. ¡Tu puedes votar para que se conviertan en Mejor Álbum y Mejor Artista/Grupo Del 40 al 1!

¿Listo?

1. Amigos desde la infancia

No sólo es que entre los miembros de Dvicio haya vínculos familiares. Es que los que no tienen esos vínculos son prácticamente como una familia porque todos ellos se conocen desde la más tierna infancia. Amigos desde hace muchos años, su buena relación es pilar fundamental para el buen funcionamiento de la banda y para el enorme éxito musical que están conquistando.

2. Dvicio: "Al principio hacíamos más ruido que música"

El entrecomillado es porque son palabras de los propios miembros del grupo madrileño. Todos sus componentes tenían familiares con tradición musical pero a ellos no les había llamado este arte. Insistimos en que no es algo que digamos nosotros, sino que son ellos mismos los que han confesado que fueron formándose a base de cursos y horas y horas de ensayo. En 2009 comenzaron a tocar juntos como formación con el nombre de Tiempo Límite. Primero versiones y posteriormente sus primeros temas propios como Detrás de mis miedos o Dueña de mi mente.¡Meritazo!

3. Sin cinturón en Enamórate

Mucho antes de que se pusieran de moda las versiones en los coches con las entrevistas y las canciones, Dvicio ya habían explotado la buena acústica de un automóvil para grabar su propio viral con Paraíso. Repetirían experiencia con Enamórate, otro de sus vídeos propios con mayor repercusión. Aunque se jugaron el tipo y una buena multa por filmarse sin cinturón de seguridad.

4. De México al Paraíso de Tailandia

Decíamos que la viralidad de Dvicio quedó demostrada casi desde los primeros pasos de su carrera musical. Buena prueba de ello es que en el nuevo panorama musical de las redes sociales y las plataformas de streaming, el quinteto se convirtió en un fenómeno de masas en países tan diferentes como México o Tailandia. ¿Queréis escuchar a Andrés cantando en thai? ¡Click!

5. Plano secuencia de Valeria

Los ripenses publicaron con motivo del Día de la Mujer una de sus canciones más personales y emotivas. Valeria es uno de esos temas que se meten en la piel de cualquiera que lo escuche aunque sea una sola vez. Y hablando de meterse en la piel: el videoclip presentaba a Andrés Ceballos haciéndose un tatuaje en los casi 4 minutos que dura la canción que fue rodada en un plano secuencia sin cortes.

6. Un grupo de 10

En el séptimo año desde la firma de su primer contrato discográfico, Dvicio está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. La banda de los de Rivas-Vaciamadrid camina con paso firme hacia su 10º aniversario que, al ritmo al que publican sus discos, coincidirá con su próximo proyecto musical. 10 es, además, el número de colaboraciones que han firmado junto a artistas tan diversos como María Parrado, Abraham Mateo, Agapornis, Taburete, Reik, Mau y Ricky, Mya, Sergio Dalma, Chocquibtown, Farina o Lali Espósito. Promete no ser la última... "Probablemente llegue otra colaboración más adelante aunque no hay nada cerrado. Es más orgánico de lo que la gente cree, en nuestro caso no ha habido nada forzado". ¿Con quién nos sorprenderán?

7. El vídeo más breve de la historia

5 segundos. Ese fue el metraje que el director del clip de Casi humanos tuvo para montar el clip. Obviamente se necesitaron varias tomas pero el resultado a cámara lenta de lo que puede estar sucediendo en 5 segundos es espectacular como puede verse al final del propio videoclip.