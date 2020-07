La música toma las calles Episodio 12: Rio de Janeiro

Después de salsear al ritmo de La Habana y sentir la 'vibra' de las calles de Medellín, ha llegado el momento de volver a nuestra queridísima América latina en un nuevo episodio de nuestros reportajes sobre videoclips musicales callejeros con los que podemos seguir disfrutando de las principales ciudades del mundo: Londres, Tokio, La Habana, Madrid, Nueva York, Lisboa, Medellín, Ciudad del Cabo, Marrakech, Paris y Sidney.

Estamos en pleno verano y las ganas de disfrutar de un viaje o de una gran playa están al máximo nivel y para eso nada mejor que Brasil con sus increíbles paisajes y sus playas famosas a nivel mundial. Rio de Janeiro es una de las ciudades más populares del país y hasta allí viajamos virtualmente para disfrutar de nuestra pasión por la música.

Los brasileños están sufriendo ahora mismo las consecuencias que está dejando la pandemia mundial provocada por el coronavirus Covid-19 así que este viaje musical sirve también como homenaje para todo el pueblo brasileño que enamoró a artistas de todo tipo y condición. De los madrileños Dvicio a Black Eyed Peas pasando por Ricky Martin, Beyoncé o Michael Jackson.

Dvicio - Brasilera

Son muchas las cosas que unen a Dvicio con Brasil, muchas más de las que a priori podríamos pensar. Como que los Ceballos, Andrés y Martín, voz y bajo del grupo de Rivas, tienen una madre brasilera. Precisamente así se llamó uno de sus éxitos más recientes del verano: Brasilera.

El grupo viajó hasta Rio de Janeiro para rodar el videoclip bajo la dirección de Quique Santamaría y la producción de La Costa Produce. Con un perfecto portugués y con Sasha Meneghel, la hija de la popular Xuxa, como invitada, Dvicio tiñó su música de ritmos brasileños como la samba.

El monte Pao de Açucar, el teleférico que lleva al Cristo Redentor y las espectaculares playas de la ciudad brasileña son el escenario perfecto de un vídeo lleno de recuerdos imborrables para el verano.

Black Eyed Peas - Don't lie

Es uno de lso mayores éxitos de la carrera musical de Black Eyed Peas y su escenario es único e inconfundible. Will.I.Am, Fergie, Apl.de.ap y Taboo tuvieron Rio de Janeiro a sus pies, munca mejor dicho.

Las gigantescas figuras de los miembros del cuarteto estadounidense se movían por la ciudad brasileña como si estuvieran en casa. Morro Dois Irmaos, el Parque Lage, o las playas de Leblon e Ipanema fueron algunos de sus escenarios favoritos para el clip. Con chroma o sin chroma, una visión diferente de Rio.

Snoop Dogg y Pharrell Williams - Beautiful

Las imágenes de la Bahía de Guanabara con las que se abre los primeros segundos musicales del videoclip quitan el aliento. Una espectacular vista panorámica de una ciudad con decenas de rincones repletos de color como la escalera Selaron, el parque Lage o las playas de Copacabana.

Aunque viendo los derroteros que toma el videoclip así como el título de la canción, tengo la impresión de que a Snoop Dogg y a Pharrell Williams les interesaba bastante más reflejar otro tipo de belleza que no es la paisajística precisamente.

Michael Jackson - They don't care about us

El clásico videoclip de Michael Jackson de They don't care about us en su versión brasileña no fue rodado únicamente en Rio de Janeiro y buena parte de las imágenes finales que se editaron corresponden a a Pelourinho, el centro histórico de Salvador de Bahía.

Pero el Rey del Pop también dejó su huella en Rio, concretamente en las favelas de Doña Marta donde una plaza recuerda el paso del cantante por el barrio. Quizá no sea el videoclip más turístico sobre las ciudades brasileñas pero sí refleja la realidad y parte del folklore brasileño.

Beyoncé y Blue Ivy - Blue

Beyoncé le dedicó esta canción a su primera hija con Jay Z: Blue Ivy. Lo hizo durante unas vacaciones en tierras brasileñas. Como le sucedió a Michael Jackson, la edición final del vídeo no trae tantas imágenes de Río de Janeiro como se registraron inicialmente y la gran mayoría pertenecen a Trancoso en Salvador de Bahía.

Pero Blue también muestra una de las playas más espectaculares de Rio: San Conrado. Y si a ese paisaje le sumamos la belleza de la cantante y la emoción de su homenaje a su pequeña, el resultado del videoclip es memorable.

Ricky Martin - Vida

"La vida buena, buena vida es". Si lo canta Ricky Martin en las playas de Ipanema no puede existir una verdad más grande. El verano de 2014 tuvo una banda sonora muy clara con esta canción en spanglish que se olvidó del portugués para que Brasil se rindiera también a sus encantos.

Playas, fiesta, capoeira y sobre todo ganas de vivir la vida y disfrutar de ciudades como Rio de Janeiro. Ojalá muy pronto podamos hacerlo in situ. ¡Até breve y obrigado, Rio!