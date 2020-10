Justin Timberlake nos recuerda los músculos que tenía con 19 años cuando salía con Britney Spears

En las últimas semanas hemos visto a muchas celebrities estadounidenses hacer cosas que en circunstancias normales no harían. Pero es cuestión de llamar la atención para poner el punto de mira en el voto para las próximas elecciones del 3 de noviembre.

Muchos tiran del físico para llamar la atención y luego entrar en el tema de concienciación. Uno de los que se han unido a este método es Justin Timberlake que nos ha recordado los músculos que tenía cuando tenía 19 años. Era 2001, año en el que formaba parte de ‘N Sync y salía con Britney Spears.

“Creo que tenía 19 años aquí. Eso habría sido 2000 ... cuando pasé mucho más tiempo en el gimnasio 😂 También fue la primera vez que voté. Solo recuerdo que pensé que votar era genial, y todo era como muy ... adulto; no creo que realmente entendiera el peso de todo o me tomara el tiempo para aprender lo que realmente significaban mi elección de candidatos”, confiesa sobre cómo vivió sus primeras elecciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Timberlake (@justintimberlake) el 22 Oct, 2020 a las 9:08 PDT

Ha crecido y madurado y ahora se enfrenta a las elecciones de otra manera. “Ahora, sé lo poderosas que pueden ser nuestras voces. Si estás votando por primera vez, o aún no estás seguro de si quieres votar, porque crees que tu voz no tendrá un impacto, o no confías en el proceso, o todo parece simplemente como un dolor de cabeza ... todo lo que puedo decir es que realmente te necesitamos”, asegura a los que están en esa tesitura.

Voto con un fin

Y parece que él sea candidato porque no duda en hacer campaña: “Se trata de nuestros hijos que crezcan en un mundo donde el racismo es condenado, no tolerado. Se trata de garantizar que las mujeres estén empoderadas en todos los lugares donde se toman decisiones. Tenemos que votar para no retroceder”.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y él tiene claro su voto. Y a diferencia de lo que suele ocurrir en España, él no tiene reparos en hacerlo público. “Todo esto para decir, votaré por @joebiden y @kamalaharris. Voy a votar por adelantado y por correo este año. Por favor haz un plan y #VOTA🙏🏻”, terminaba.