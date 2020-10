Ya está aquí el tráiler de ‘The Flight Attendant’, la nueva serie de Kaley Cuoco

El nuevo proyecto de Kaley Cuoco viene pisando fuerte. Una película llamada The Flight Attendant, una mezcla de comedia negra y thriller que está basada en la novela de Chris Bohjalian con el mismo nombre. Los tres primeros episodios estarán disponibles en la plataforma de HBO a partir de este 27 de noviembre. Los cinco siguientes se irán subiendo en las próximas dos semanas y el último tendrá que esperar hasta el 18 de diciembre.

¿A quién interpreta la prota de Bin Bang Theory esta vez? A Cassandra Bowden, una auxiliar de vuelo que un día se despierta, sin tener ni idea de lo que ha pasado, en una habitación de hotel con un hombre muerto. ¡Mira el tráiler!

Le acompañan en este ilusionante trabajo el elenco formado por Michiel Huisman (Juego de Tronos y El secreto de Adaline), Rosie Perez, Zosia Mamet (Girls), Michelle Gomez (Las escalofriantes aventuras de Sabrina y Doctor Who), T.R. Knight (Anatomía de Grey), Colin Woodell (The Call Of The Wild), Merle Dandridge (Green Leaf), Griffin Matthews y Nolan Gerard Funk (Awkard). Un equipo potente para un elenco potente.

Próximos trabajos de Cuoco

Lo siguiente que llegará a la cartelera por parte de la actriz será The Man From Toronto. Dirigida por Patrick Hughes, también es una apuesta por el thriller que parece que ahora es de sus favoritas. Trata de una confusión generada por un asesinado y un inquilino de AirBNB. Veremos a Woody Harrelson y Kevin Hart en el elenco.