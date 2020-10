Marta López confiesa en ‘Ya es mediodía’ que pasó una noche en la cama con Enrique Iglesias

En la sección de entretenimiento de Ya es mediodía, el programa de Sonsoles Ónega, en Telecinco, la noticia era el Billboard Latino que le han entregado a Enrique Iglesias por ser el mejor artista latino de la historia gracias a sus 25 años de trayectoria. Un premio que él celebró en el cuarto de baño.

Pero en la reunión del programa a Marta López se le ha ocurrido decir que ella pasó una noche con el cantante y estaba claro que iba a convertirse en el tema del día. Así que a la colaboradora le ha tocado contar qué es lo que ocurrió esa noche en cuestión, con pelos y señales.

Una noche de ¿pasión?

“Yo pasé una noche con Enrique Iglesias, en la misma cama toda la noche”, ha empezado confesando. “Yo tenía 18 o 19 años y estábamos de fiesta en Marbella. Estaba yo con una amiga mía, que luego fue mi cuñada, y conocimos al hermano, a Julio José y a Enrique”, contaba para contextualizar aquella noche en cuestión.

“Nos invitaron a su casa, que no se me olvidará, se llamaba Villa Naema y estaba allí Boyer, estaba Isabel Preysler. Estuvimos bañándonos en la piscina. Ella salió a decirles algo y tenía una especie de apartamentito al lado en la misma parcela del chalet. Mi amiga se quedó con Julio José y yo con Enrique en la misma cama”, recordaba.

A sus compañeros de programa no les ha convencido que el baño en la piscina fuera vestidos porque sonaba raro que llevara bañador en un encuentro casual. “Vestida no, pero desnuda tampoco, con ropa interior”, acaba matizando.

La verdad de la noche

Y en cuanto a lo que pasó entre ellos, no se ha callado: “Nada de nada, de nada, en la cama de al lado sí, pero en la mía, no. Dormimos acurrucados porque era una cama pequeña y él era grandón. No recuerdo la cucharita, pero recuerdo que ya que estaba allí me arrimaba un poco”.

La cosa quedó en una anécdota, “eran super divertidos, nos lo pasamos genial”.