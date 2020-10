Enrique Iglesias elige un extraño lugar para mostrar su premio Billboard Latino

Enrique Iglesias fue uno de los grandes triunfadores de la noche en la ceremonia de entrega de los premios Billboard Latinos. Su emoción y nerviosismo por ser reconocido como el Mejor Artista Latino de todos los tiempos se traslararon al escenario cuando subió a recoger el galardón.

"Ya sé que esto es un premio muy especial y la verdad es que no he escrito nada, así que cualquier cosa que diga, por favor, perdonadme si me confundo" declaraba el solista español. Entre sus agradecimientos, su equipo habitual, su management, a la organización de los premios... y por supuesto a sus fans: "Quiero también decirles a todos mis fans que gracias por todo el apoyo en el transcurso de mi carrera, os echo de menos, muchísimo de menos".

Y después de una noche de alta tensión en la que fue uno de los grandes protagonistas de la alfombra roja, Enrique Iglesias tuvo que tomarse un momento de respiro, de desconexión, de paz y tranquilidad para asimilar que a sus 45 años y tras 25 de carrera ya es toda una institución en la música latina.

Cada uno es libre de elegir su lugar zen, ese rincón donde poner en orden sus pensamientos. Y el del artista español fue un cuarto de baño. Allí sentado sobre un inodoro se llevó su premio a la cabeza. Ese fue el momento elegido para fotografiarle y publicar su imagen en su perfil oficial de Instagram. ¿Extraño, no?

Ver esta publicación en Instagram 👍💪 Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 21 Oct, 2020 a las 6:57 PDT

"El asiento en donde uno piensa más 😂" le escribía uno de sus seguidores. "¿De quién fue la idea de hacerle una foto en el trono?" preguntaba otro usuario. "Que no había otro rincóncito para la foto 🤦🏼‍♂️como q es una falta de espeto como que el premio le vale" criticaba una tercera persona.

Aunque hay quien se lo tomó con mucho humor musical recordando su hit El baño: "😍😍😍😍😍😍😍 Vámonos pal baño que nadie nos está viendo si no me conoces, nos vamos conociendo se que suena loco pero me gustas tanto enrique Iglesias !!! 🥰🥰🥰❤️❤️".