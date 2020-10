Tres años de ‘Operación Triunfo 2017’: El concurso que cambió la música en España (y muchas vidas)

23 de octubre de 2017. Prime time. Roberto Leal daba paso a 18 concursantes que se enfrentarían a la primera gala de un concurso incierto por el que se había vuelto a apostar en la televisión pública. ¿El nombre? El de un viejo conocido para los fans televisivos españoles: Operación Triunfo.

Aunque la audiencia arrancó con ganas, muchos opinaron de ese primer programa que fue algo caótico -e incluso que el nerviosismo de los aspirantes les jugó una mala pasada-. Sin embargo, no sabían que ese era el inicio de algo muy grande.

13 galas, 13 oportunidades de enamorarse de 16 concursantes que empezaron en una academia para salir por la puerta grande de la industria musical española. Analizamos lo que fue y es el fenómeno OT, porque aunque muchos ya lo sepan, han cambiado muchas cosas desde aquella Gala 0.

Las primeras galas, nada premonitorias

Mucho se comentó en su momento sobre la joven catalana de tan sólo 18 años que abría la tanda de actuaciones de la noche. Con una versión de Bang Bang algo equívoca -se llegó a olvidar de la letra y a trabar en un par de ocasiones-, llegó a alzarse como segunda finalista al final del programa.

Ahora, espera ansiosa los Latin Grammy en los que está nominada por su disco debut, que alcanzó en nº1 de ventas la primera semana de venta al mercado. Eso sin contar sus colaboraciones internacionales con artistas de la talla de Sebastián Yatra, David Bisbal, Reik o Cali y el Dandee. ¿No sabéis quién es aún? Nada más y nada menos que Aitana Ocaña.

Aunque lo cierto fue que no fue el único error de esos primeros programas. Amaia, con un nombre de pila que ha conseguido apropiarse desde que empezó a conquistar a la audiencia semana a semana, casi no entra en la Academia en la Gala 0.

Tres años de ‘Operación Triunfo 2017’: El concurso que cambió la música (y muchas vidas)

Con una versión muy "Amaia" del Starman de David Bowie, no convenció al jurado: "Creo, Amaia, que tienes buena voz, que cantas bien. Sin embargo, creo que esta canción, en la interpretación, has fallado. Ser un buen artista es mucho más que ser una gran voz. Me ha faltado ese dramatismo que tenía David Bowie. He visto una interpretación un poco "happy", casi de misa, así que te voy a poner en duda", le juzgó Joe Pérez-Orive. Finalmente, fue Noemí Galera la que la salvó para entrar en la Academia, hasta que trece galas después se alzase como ganadora indiscutible de la edición. Una decisión que cambió el talent radicalmente.

Mimi Doblas, que entró ilusionada por la gran oportunidad que le supuso una "beca" como la de Operación Triunfo, acabó nominada por su actuación con Ana Guerra. De lo más diva, se atrevió a defender A-Yo de Lady Gaga en solitario, aunque no convenció al público. Actualmente, la conocerás mejor por Lola Índigo, sus varios nº1 en listas de éxitos y un WiZink Center casi lleno a la espera de la nueva normalidad.

Ídolos de masas

Si bien hubo ciertos errores a la hora de juzgar concursantes que luego pasarían a ser figuras más que reconocidas en la industria nacional, lo cierto es que todos ellos gozaron de una popularidad alarmante.

Convirtiéndose en tendencia a diario gracias al canal de YouTube 24 horas -todo un acierto para conseguir ganar adeptos día a día-, los concursantes no vieron todo el boom que se había generado en torno a ellos hasta que salieron por primera vez de la Academia a firmar discos. Divididos entres grupos, todos los triunfitos se repartieron entre Barcelona, Madrid y Valencia.

¿El resultado? Colas de varias horas, con gente incluso esperando desde la madrugada -¡a principios de diciembre!- para poder conocer a los rostros que ya estaban en boca de casi todos los jóvenes del país. Ellos, notablemente emocionados, consiguieron volver a la Academia ese mismo día para ensayar su próxima gala.

La gira

Con 11 fechas en inicio, los 16 concursantes constataron su tirón con una gira por toda la geografía española que les llevó a todo un evento nacional: El del estadio Santiago Bernabéu.

Con un espectáculo de lo más completo, muchos recordarán la reinvidicación de Raoul y Agoney reinvindicaban la visibilidad LGTB besándose después de casi cada una de sus actuaciones, mientras que la química entre Aitana y Cepeda era otro de los momentos más esperados de las casi tres horas de media que duraba cada concierto. Finalmente, volvieron un año después a cerrar en el sitio donde empezaron el tour, el Palau Sant Jordi.

Los 16 singles

Según pasaban los meses, Universal daba la oportunidad a todos ellos de sacar un sencillo con el que demostrar qué tenían que ofrecer más allá de las versiones de la Academia. De todos los 16, no hubo ninguno que dejase indiferente a nadie: Desde los polémicos a los inesperadamente exitosos, pasando por los que ya se han quedado como canciones clave de los últimos años.

Cada uno dejó ver su estilo en solitario, como el pop-rock de Roi o el reguetón bailable de Ana Guerra. Fuese cual fuese, el lanzamiento de cada uno de ellos era todo un acontecimiento para las redes sociales.

Una gran familia

Pero si algo tienen que celebrar todos ellos, es lo ya vivido. Aunque todos tengan sus carreras centradas tres años después, su estancia en la Academia pasó a convertirles en una verdadera familia en la que unos cuidaban de otros.

Ha sido la propia Noemí Galera la responsable de felicitar el "cumpleaños" a sus chicos, considerando la oportunidad de ser directora de la Academia todo un regalo. Para los más nostálgicos, siempre se puede echar la vista atrás y ver las charlas de Galera como una verdadera madre, las trepidantes y divertidas clases de los Javis y los pases de micro que siempre acababan sacando sonrisas. Chicxs, feliz aniversario y… ¡Cruzad la pasarela!