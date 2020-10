Karol G derrocha sensualidad en 'Bichota': mira el vídeo y la letra

Salgo acicala, de pies a tope

porque puede ser que con el culo mío te topes

me siento Bichota sin salir del bloque

To’s me quieren partir y no tienen con qué

Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum

y si hay alguien que me rompa

porque no pueden con mi Pum Pum

con mi Pum Pum, con mi Pum Pum

Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete

nos dimos un par de botellas y ahora estamo’ algarete

yo también tengo una Jeepeta

la tengo Fulleteá con todas mis shortys dejamos el miedo en la gaveta

cuidao con lo que sube pal Story

Y adivina quién viene por ahí

viene Juana, viene Mari,

toas las Babies quiere Party

un comentary fuera de lugary

y te vamos a romper

Salgo acicala

de pies a tope

porque puede ser que con el culo mío te topes

me siento Bichota sin salir del bloque

To’s me quieren partir y no tienen con qué

Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum

y si hay alguien, que me rompa

porque no pueden con mi Pum Pum

con mi Pum Pum, con mi Pum Pum

Perreando Duro

les gusta mi culo

hace tiempo te estoy esperando

no sé tú pero yo aquí pensando

no hace na’ pa’ lo que está roncando

tu Pa’ darme Like en el insta eres veloz pero se rumora por ahí que eres precoz por más que me tiren no cojo lucha

la que me fronteó de aquí no se escucha

Salgo acicala

de pies a tope

porque puede ser que con el culo mío te topes

me siento Bichota sin salir del bloque

To’s me quieren partir y no tienen con qué

Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum

y si hay alguien, que me rompa

porque no pueden con mi Pum Pum

con mi Pum Pum, con mi Pum Pum

Roncan ...