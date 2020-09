Karol G celebra el billón de visualizaciones de 'Tusa' con un mensaje para Nicki Minaj: "Hay que repetir"

Karol G ha alcanzado el pico más alto de su éxito gracias a una canción: la inconfundible Tusa. Su himno al desamor en compañía de la rapera Nicki Minaj y su famosísimo "pero hise toro este llanto por nara" ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en uno de los singles imprescindibles de la banda sonora del último año (confinamiento incluido). Porque, aunque al principio muchos no sabíamos ni cuál era el significado real de la palabra "Tusa", su ritmo ya nos había conquistado.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2019, Tusa aterrizó en la carrera de Karol G para marcar un antes y un después. De hecho, tal ha sido el éxito internacional de Tusa que, a día de hoy, suma más de mil millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en la primera canción de la artista en superar esta barrera. Y es que, cabe recordar que Tusa ha llegado a cantarse hasta en una misa, ¡casi nada!

Una cifra que Karol G ha celebrado por todo lo alto y con un mensaje de lo más enigmático hacia Nicki Minaj, a quien le ha lanzado un contundente: "Hay que repetir". Aunque por el momento no hay una respuesta pública por parte de la rapera, no cabe duda de que una Tusa volumen 2 pondría el hype por las nubes y, a juzgar por las cifras, no es de extrañar que la colombiana esté más que dispuesta a repetir featuring. Eso sí, debido a las restricciones por la alerta sanitaria, parece que Karol G no va a poder celebrar su éxito como a ella le gustaría.

Hoy TUSA cumple UN BILLÓN DE VIEWS en YouTube y necesito un Shot pa la Pena profunda porque no puedo salir a celebrar 🥃 Mami @NICKIMINAJ hay que repetir 💜🦄⭐️ I Love U — KAROL G (@karolg) September 24, 2020

Una canción que originalmente estaba pensada para Sebastián Yatra pero que, por caprichos del destino, se ha convertido en el himno al desamor oficial de la discografía de la reggaetonera, quien rememoraba así la primera vez que la interpretó en directo: "Esta fue la primera vez que canté esta canción en vivo... Cuánto tiempo ha pasado y cuantas cosas llegaron a mi vida después de esta canción. Más en un #1 en muchos países, fue ver que era número uno en sus corazones, ver que era la canción favorita de millones al mismo tiempo, que sin importar el lenguaje se conectaron con ella personas de todo el mundo, ver sus videos pasándola brutal con ella y lo mejor de todo CANTARLA EN VIVO CON TODOS USTEDES. Hoy son 1 Billón de Views en YouTube (LA PRIMERA CANCIÓN MÍA EN LOGRAR ESTA CIFRA) y más de 4 Billones en streamings digital. Lo celebro con ustedes que fueron quienes lo hicieron posible. GRACIAS INFINITAS".

Un videoclip que ya ha entrado en la lista de los más exitosos de YouTube y del que se conocen datos tan curiosos como que su escenario es el mismo que hemos visto en clips de artistas de la talla de Ariana Grande.

¿Habrá sido Tusa tan solo la primera de las colaboraciones entre Karol G y Nicki Minaj?