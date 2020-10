Natalia Sánchez confiesa la sensación que comparten todas las madres y padres

Natalia Sánchez se ha convertido en una doble mamá en apenas dos años y poco y sólo las madres y padres que han estado en una situación similar pueden comprender la última reflexión que ha hecho en sus redes sociales.

La actriz que dió vida a Teté de Los Serrano publicó en su perfil oficial cuatro fotografías junto a su pequeño Neo (que está para comérselo) en las que reflexiona sobre lo rápido que pasa el tiempo cuando uno disfruta de sus hijos.

"A veces pienso en lo rápido que pasa esto y me entran ganas de llorar. 😭 Intento fijar cada momento siempre con la “ansiedad” de no querer olvidar ni un instante porque soy consciente de que VUELA. No puedo entender cómo no hace ni un año que Lia era así y ya casi ni me acuerdo..." comenzaba escribiendo Natalia Sánchez.

"Confío en que, compartiéndolo hoy con vosotr@s pueda releerlo y recordarlo siempre que lo necesite, y pueda acordarme de esa manita diminuta que te agarra el dedo como quien se agarra a la vida, esos instantes antes de quedarse dormido en el pecho donde sus ojos se cierran poco a poco como perdiéndose en otro universo y piensas “quién fuera niño.. “, esos suspiros agitados en medio de la siesta, esas sonrisas, la mirada de pureza, ternura e inocencia que te desarman. Ese olor a bebé, tan dulce, tan "casa"...Esa carcajada espontánea tras un ruido (que nunca es tan buena ni tan intensa cuando la intentas grabar para inmortalizarla 🤷‍♀️)" explicaba la intérprete madrileña.

"Y hasta los tirones de pelo... de todo eso, y de mucho más, me quiero acordar cuando todo pase, tan rápido como siempre, sin preguntar..." aseguraba. Cada momento con su recién nacido seguro que le trae a la actriz recuerdos de su pequeña Lia que ahora es la mayor de los pequeños. "Pero supongo que también la vida es eso...aceptar que los momentos pasan, que a veces, incluso, se olvidan y que lo que realmente alimenta el alma es ese instante.. ese “aquí y ahora” que se impregna en cada una de tus células y que te acompaña toda la vida...".

Millones de padres y madres en todo el mundo seguro que estarán ahora asintiendo con la cabeza mientras leen las palabras de la actriz Natalia Sánchez. Y es que uno siempre desea que el tiempo se detenga cuando hay bebés en casa. "Perdonad la chapa...las hormonas han vuelto ha robarme el móvil y han escrito lo que les ha dado la gana..🤦‍♀️😍❤️ Que tengáis un felicísimo #jueves y nos os olvidéis de comeros a besos y a achuchones a todo lo que no llegue a 1 metro de altura... después ya no se dejan...😒😭".