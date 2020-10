Aitana, al más puro estilo ‘Sailor Moon’, en ‘Volaré’: ¡mira el vídeo y la letra!

Aitana es la chica de moda. Desde que la joven salió de Operación Triunfo 2017 no ha dejado de sorprendernos. La catalana se ha convertido en una de las artistas más aclamadas del panorama nacional gracias a la frescura de sus canciones. Temas como Teléfono, Me quedo, Vas a quedarte o + ya forman parte de la vida de miles de personas.

Ahora, cuando está a punto de lanzar su segundo álbum de estudio (del que hemos podido escuchar el primer single, Corazón sin vida), la artista ha querido sumar otro logro a su corta para intensa carrera: poner voz a la banda sonora de una película.

Este viernes, 23 de octubre, Aitana ha estrenado Volaré, el tema principal en castellano de Más allá de la luna, la apuesta de fuerte de animación de Netflix de este 2020. Se trata de una bonita balada donde la voz de la artista va in crescendo hasta que llega al estribillo. ¡Y no nos puede gustar más!

La canción ha ido acompañada de su correspondiente videoclip donde, además de imágenes de la película, vemos a la artista construyendo un cohete en mitad de un desierto. Pero si hay un momento que nos ha gustado especialmente del vídeo ha sido cuando Aitana, como si fuese la mismísima Sailor Moon, va volando por el cielo con dos largas coletas. ¡Nos ha encantado!

Aunque de momento Aitana no tiene previsto meterse en el mundo de la actuación (y no la veremos en una serie de Netflix próximamente), no lo descarta para un futuro, tal y como nos ha confesado en una entrevista para LOS40.

Para la versión latina de la canción, que lleva el nombre de Viaje a la luz, Netflix ha contado con una de las caras más conocidas de su plataforma: la mismísima Danna Paola. La mexicana, al igual que la española, ha dotado de una gran sensibilidad a la canción con su voz. Y es que ambas artistas tienen un tono muy dulce, perfecto para este tipo de temas.

No es, ni mucho menos, la primera vez que la artista interpreta un tema para una producción de la plataforma. La joven fue la encargada de cantar la canción principal de la primera temporada de Élite, donde daba vida a Lucrecia, y que se llamaba Final Feliz.

Más allá de la luna, la nueva película de Netflix, ya está disponible en la plataforma.