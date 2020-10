Nuestros oyentes nos desvelan sus experiencias paranormales más terroríficas

Esta semana, como no podría ser de otra forma, celebramos Halloween en Anda Ya. La noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos es un momento muy especial para muchos, pero sobre todo, para los expertos y creyentes del más allá.

Esa noche, que a algunos les encanta pero que otros detestan, es para los médiums y los especialistas en lo paranormal un momento de encuentro. Durante unas horas, la línea que separa nuestro mundo del más allá es más fina este día y parece ser que el portal del inframundo está abierto.

Y claro, como a nosotros nos encanta adentrarnos en ese mundo de los fantasmas, las casas encantadas y los misterios sin resolver, no podíamos dejar pasar una oportunidad como esta. Aunque los más miedosos estén ya retomando el confinamiento para no escuchar nada que tenga que ver con esta celebración.. ¿A quién no le gustan un poco de terror?

Para introducirnos en este mundo tan desconocido e infinito, hemos decidido acudir a nuestros asesores de cabecera, aquellos que siempre consiguen sorprendernos con sus locas historias. Entre ellos nos hemos encontrado con Alejandro de Peñaranda de Bracamonte en Salamanca.

Al parecer, este andayero cometió un enorme error jugando a la ouija cuando tenía unos 20 años. Después de hacer una llamada al más allá, experimentó de todo. Las sillas comenzaron a moverse, sentían presencias y hasta escucharon voces.

Fue tanto lo que se vivió en aquellas paredes que el grupo de amigos decidió presentarse en una iglesia para que el cura les ayudase. El párroco les hizo beber agua bendita y hasta los bendijo. Ya os podéis imaginar lo terrorífico que fue aquel momento.

Begoña de Gran Canaria no se queda atrás, su madre le contó que cuando ella era pequeña hablaba con una señora. 20 años después de eso, su perro, sin ninguna explicación comenzó a ladrar y a temblar mirando a la que era su habitación.

Acabamos de hablar con una andayera que vio la presencia espectral de una señora y tiene una foto... 💀



¿La veis?#SemanaDeHalloween 🎃 #AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/MvQA1V4yVi — Anda ya! (@40Andaya) October 26, 2020

La andayera, casi como acto instintivo, decidió fotografiar hacia ese lado de la casa y allí se veía claramente la cara de una señora. No hay duda de lo que se ve en las fotos… Nosotros seguimos temblando.

Si quieres conocer un poco más estas historias y enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas nada!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.